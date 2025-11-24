Rapina il telefonino alla persona sbagliata: trentenne africano inseguito e pestato a sangue a Milano (video)

Trasferito all'ospedale

Un giovane straniero 30enne, forse gambiano, è ricoverato in condizioni gravi all’ospedale Fatebenfratelli di Milano, dopo essere stato aggredito la scorsa domenica alla Stazione centrale. Secondo la Polizia, sembra che la vittima sia stata picchiata da un 19enne ucraino, che è stato rintracciato dagli inquirenti e denunciato. Il giovane avrebbe inseguito lo straniero dopo aver subito il furto in un negozio etnico, riuscendo a raggiungere il borseggiatore vicino alla fermata dei taxi. Ed è proprio lì che ha iniziato a colpirlo più volte con calci e pugni, come testimoniano i video girati dai presenti. Dopo alcuni secondi, a seguito della sopraffazione, l’aggredito sarebbe caduto a terra privo di sensi.

Come riporta Milano Today, l’inchiesta è stata assegnata agli investigatori guidati da Nunzio Trabace, dirigente del secondo settore della Polizia ferroviaria della Lombardia. Il quotidiano milanese ha parlato anche dell’intervento di un uomo sullo scooter con il casco bianco, che ha tirato una ginocchiata allo straniero, colpito infine con un calcio sul viso dall’ucraino.

Borseggiatore straniero picchiato dalla vittima di un furto

La vittima del pestaggio è stata soccorsa da un medico che passava da quelle parti, il quale ha praticato il massaggio cardiaco prima dell’arrivo del 118. I soccoritori sono arrivati con un’ambulanza e un’auto medica. Attualmente, lo straniero si trova in pericolo di vita. Le indagini son state particolarmente difficili da condurre: inizialmente si è pensato a un malore, ma le immagini registrate dai passanti e le informazioni consegnate dai testimoni, che a loro volta sono stati rintracciati dagli investigatori, hanno consentito di ricostruire la probabile dinamica del pestaggio.