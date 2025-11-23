Se i cortei non bastano, 2 donne accoltellate dagli ex: femminicidi schivati per un soffio, stesso copione di sangue da Napoli a Genova

Violenza senza fine e confine

Nelle ore successive alla manifestazione di "Non una di meno", una 35enne e una 75enne sono state aggredite e ferite in Campania e Liguria dai rispettivi ex, entrambi arrestati e ora accusati di tentato omicidio

Ci risiamo. A poche ore dalla manifestazione nazionale delle trans-femministe di “Non una di meno” che ieri ha attraversato Roma per dire basta alla violenza di genere, la cronaca riporta due gravi episodi che sembrano ribadire drammaticamente l’urgenza del tema.

Tra il Napoletano e Genova, due donne sono state accoltellate e ferite dai rispettivi ex compagni. A Qualiano (Napoli), un uomo di 29 anni, già denunciato in passato dalla vittima per maltrattamenti e sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico, è stato arrestato dopo aver ferito la sua ex partner di 35 anni. Stesso drammatico copione a Montoggio, in provincia di Genova, dove un 67enne è stato rintracciato e bloccato dopo aver accoltellato la sua ex compagna 75enne al culmine di una lite.

In entrambi i casi, le vittime sono state trasportate in ospedale, ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. I due aggressori adesso dovranno rispondere di tentato omicidio.

Napoli, donna accoltellata a Qualiano, arrestato l’ex

Un arresto nell’ambito delle indagini sul caso della donna di 35 anni ferita a coltellate ieri sera nel Parco Cerqua a Qualiano (Napoli). Nella notte i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato per evasione e tentato omicidio un 29enne che era ai domiciliari.

I militari sono riusciti a risalire all’uomo grazie alla testimonianza della vittima e all’analisi delle immagini di videosorveglianza. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, si tratterebbe dell’ex compagno, già denunciato in passato dalla vittima per maltrattamenti e poi sottoposto ai domiciliari con braccialetto. Il 29enne è stato arrestato ed è ora in carcere. La donna ferita è stata portata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.

Genova: accoltella la ex compagna e fugge, trovato nella notte

Anche per il 67enne che ieri pomeriggio ha accoltellato l’ex compagna 75enne a Montoggio la fuga è durata poco. Ancora una volta i carabinieri hanno stanato l’uomo nella notte, che si trovava nei pressi di Casella, in provincia di Genova, dove il fuggitivo aveva riparato dopo che, al culmine di una lite nell’abitazione della donna, l’aveva colpita con più fendenti prima di scappare nei boschi.

A dare l’allarme alcuni vicini che avevano udito le urla. Sul posto erano intervenuti tempestivamente i militari, l’automedica Golf 7, un’ambulanza della Croce Verde di Busalla e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. La vittima è stata trovata con sei ferite e trasferita in codice rosso all’Ospedale San Martino con l’elisoccorso. Fortunatamente anche per lei sembrerebbe scongiurato il pericolo di vita.

Le ricerche del fuggitivo, condotte dai carabinieri di Montoggio, si sono concluse nella notte con il suo ritrovamento. L’uomo era in stato di ipotermia, ma in buone condizioni di salute. Ora, anche lui, dovrà rispondere di tentato omicidio.