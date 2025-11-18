Quando il teatro parla ai giovani: il concorso “Città di Nettuno” alla seconda edizione

Festival Uilt Centro Italia

Quando il teatro chiama Nettuno risponde. Si sta svolgendo con successo la seconda edizione del Concorso Teatrale “Città di Nettuno”, evento di punta del Festival Interregionale U.I.L.T. Centro Italia, che coinvolge le regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Toscana e Umbria. Con il Patrocinio e il contributo del Comune di Nettuno, a testimonianza dell’importanza che l’amministrazione locale attribuisce alla promozione della cultura e del teatro come strumenti di crescita sociale.

A presentare l’evento che interesserà pièce teatrali che si protrarranno fino alla prossima estate sono stati Giampiero Bonomo, presidente dell’associazione Liberi Teatranti & Teatranti A.P.S., e Stefania Zuccari, presidente della U.I.L.T. Lazi. Hanno illustrato le linee guida dell’edizione 2025/2026: dalle 15 compagnie selezionate su 50 candidature ricevute, al calendario degli spettacoli, fino alle numerose novità in programma.

Durante l’evento sono stati trasmessi i videomessaggi dei Presidenti regionali UILT-Carmine Ricciardi per l’Abruzzo, Mauro Molinari perle Marche, Stella Paci per la Toscana e Aldo Manuali per l’Umbria. Tutti sottolineando l’importanza della rete interregionale e del lavoro condiviso per la valorizzazione del teatro amatoriale. Molto sentito l’intervento del regista e attore Gianni Isaia, che farà parte della giuria del concorso. Isaia ha espresso entusiasmo per il ritorno, dopo anni, di una rassegna che riporta in scena anche il teatro classico, con una proposta accurata, variegata e di grande valore. (Qui gli eventi in corso e di prossima realizzazione)

Il Festival si articola in due fasi: Ottobre – Novembre 2025 e • Gennaio – Febbraio 2026. La premiazione finale avverrà il 1 marzo 2026.

E’ il Teatro Studio 8 (Via Nettuno-Velletri, 8) la sede centrale della manifestazione. Carla Giardiello, Assessore a Sport, Spettacolo, Gemellaggi e Pari Opportunità del Comune di Nettuno e Roberto Imperato, Assessore a Pubblica Istruzione, Cultura e Politiche Giovanili hanno evidenziato la “filosofia” della manifestazione. Entrambi hanno confermato l’impegno dell’amministrazione nel rendere Nettuno una città aperta all’arte, in grado di dialogare con il panorama nazionale e di accogliere con orgoglio manifestazioni di rilievo artistico. La finalità è quella di coinvolgere in modo strutturato le scuole e le nuove generazioni in un percorso di avvicinamento al teatro, alla sensibilità, all’ascolto, alla bellezza.

Alcune scuole hanno aderito con entusiasmo, ma il percorso non è semplice. I ragazzi coinvolti inizialmente – come sa chi insegna – si sono mostrati curiosi, partecipi, ma col tempo si sono allontanati. Per questo l’edizione 2025/2026 del concorso ha voluto pensare ai giovani anche attraverso un riconoscimento speciale. Grazie alla generosa iniziativa di Dora D’Agostino, sono messe in palio due borse di studio complete, due premi dedicati al talento emergente “Under 25”: uno per la miglior attrice e uno per il miglior attore giovane. Si tratta di due borse di studio al 100% per un intero anno accademico, offerte dal Centro Artistico Internazionale “Il Girasole”: un gesto importante di fiducia nei confronti delle nuove generazioni, ma anche un’opportunità reale per chi sogna di fare del teatro una parte della propria vita.