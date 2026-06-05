Vannacci, carciofi, orologi e superbonus grillini: ecco chi sono e cosa fanno i finanziatori di “Futuro nazionale”

Foto: ansa / MATTEO CORNER (26 Maggio 2026)

I nomi

I voti potenziali sono in crescita, secondo i sondaggi: i soldi veri anche, a giudicare dai finanziamenti che Roberto Vannacci e il suo movimento “Futuro nazionale” stanno incassando da quando il generale ha deciso di scendere in campo in prima persona. Molti imprenditori del settore edile, tra cui estimatori del superbonus grillino del 110%, palazzinari, ma anche operatori del settore agricolo, come un commerciante di carciofi e un produttore di vini. Secondo un articolo di Pagella Politica , in cinque mesi di vita Futuro Nazionale ha finora ricevuto circa 316 mila euro di donazioni, in media oltre 60 mila euro al mese, come si evince dall’analisi dell’elenco contributi economici pubblicato nella sezione “Trasparenza” del partito dell’ex vicesegretario della Lega.

Vannacci e i finanziatori accorsi a sostegno di Futuro nazionale

“Più di 83 mila euro tra donazioni e servizi offerti sono arrivati da “Il Mondo al contrario”, il movimento fondato quando Vannacci era ancora nella Lega e che costituisce il nucleo originario di Futuro Nazionale. Altri 18 mila euro sono arrivati invece da Patto Italia, un partito di centrodestra che ha siglato un’alleanza con Vannacci. Patto Italia è guidato dall’imprenditore Stefano Ruvolo, tra i dirigenti di Confimprenditori, un’associazione che rappresenta le piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale. Altri 10 mila euro sono poi arrivati da Daniele Ventimiglia, ex capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Sanremo, che a marzo ha deciso di lasciare il partito di Matteo Salvini per aderire proprio a Futuro Nazionale”, scrive la testata on line. Poi ci sono i palazzinari, una compagnia petrolifera, un imprenditore del settore dei trasporti, un produttore di vini, un orologiaio influencer e un’impresa di commercio di carciofi, la Ecoholding S.r.l, della famiglia Cieri, Ecolattanzio Srl, Stabilia Italia S.r.l, ma NS Costruzioni delle famiglie Sbordoni e Navarra di Roma, il Consorzio Key Re Management, un gruppo di imprese che opera per cogliere “opportunità rappresentata dal Superbonus al 110 per cento”, il famigerato superbonus grillini. Ed ancora, Carciofi Romani, Red Antincendio Srl, ‘orologiaio influencer milanese Ruzza Lorenzo, Cecilia Maria Fioroni e Marco Acquistapace ed ex leghisti vari, meno noti.