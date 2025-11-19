Piano anti-Meloni, Travaglio “gela” Gruber e si schiera con la destra: “Il consigliere di Mattarella deve dimettersi”

Il video de "La7"

Marco Travaglio non ha alcun problema a schierarsi con la destra, e anche con i colleghi della “Verità” che hanno fatto lo scoop sulla conversazione del consigliere del Colle Saverio Garofani con alcuni “amici” su come dare uno “scossone” alla Meloni, in vista di una possibile scalata del Quirinale. Nel corso della puntata di ieri di “Otto e mezzo“, su La7, di fronte a una scandalizzata Lilli Gruber che in studio cercava di incalzare Italo Bocchino, Travaglio non ha avuto alcuna difficoltà a dare ragione alla destra.

Travaglio gela la Gruber e attacca il consigliere del Quirinale

“Garofani, ex parlamentare del Pd, ha parlato in un locale pubblico dichiarandosi preoccupato del fatto che la Meloni non va giù e che servirebbe uno scossone, un listone nazionale guidato da Ruffini…”. Ma chi lo ha detto questo?, lo interrompe una esterrefatta Gruber. “Lo ha sentito il giornalista della Verità, il nostro mestiere è che se riconosciamo un personaggio pubblico che parla di politica e lo sentiamo parlare, poi lo scriviamo, qui c’è un consigliere che si è fatto scappare cose in luogo pubblico, è inopportuno che un consigliere del Quirinale faccia così, se hai idee politiche le dici in camera caritatis, Bignami è stato sgrammaticato nel chiedere una smentita al Quirinale ma il consigliere dovrebbe parlare e dire se ha detto o no quelle cose, o dimettersi, che sarebbe meglio, altrimenti rischia di essere smentito da eventuali registrazioni, ma così ha messo e mette in imbarazzo il Quirinale”.