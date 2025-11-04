Morto l’operaio travolto dal crollo della Torre dei Conti: Octay Stroici aveva 66 anni. Il cordoglio di Meloni

Recuperato nella notte

Non ce l’ha fatta Octay Stroici, 66 anni, romeno di Suceava, l’operaio tirato fuori dalle macerie provocate dal crollo parziale, avvenuto lunedì mattina alle 11.20, della Torre dei Conti a due passi dal Colosseo. L’operaio romeno, dopo 11 ore sotto le macerie, è infatti giunto alle 23.05 al pronto soccorso del policlinico Umberto I già in arresto cardiocircolatorio. Stroici è stato sottoposto per circa un’ora a una serie di manovre di rianimazione cardiopolmonare che, secondo quanto riferito dal personale del 118, erano già state avviate sul luogo del crollo. Non è bastato. A mezzanotte e 20 è stata quindi fissata l’ora del decesso.

«Esprimo profondo dolore e cordoglio, a nome mio e del governo, per la tragica scomparsa di Octay Stroici, l’operaio rimasto vittima del crollo della Torre dei Conti a Roma. Siamo vicini alla sua famiglia e ai suoi colleghi in questo momento di indicibile sofferenza. Ringrazio nuovamente i soccorritori e tutti coloro che si sono prodigati, senza sosta e con coraggio, nel tentativo di salvargli la vita». Così la premier Giorgia Meloni, in un comunicato nella notte.

Il bollettino del Policlinico Umberto I

È morto dopo un’ora di tentata rianimazione Octay Stroici, l’operaio di 66 anni estratto dalle macerie del crollo di una parte della Torre dei Conti al centro di Roma. Lo rende noto il policlinico Umberto I. “Alle ore 23.05 il paziente Octay Stroici è giunto al pronto soccorso in arresto cardiocircolatorio. È stato sottoposto a manovre di rianimazione cardiopolmonare che secondo quanto riferito dal personale del 118 erano già state avviate sul luogo del crollo – si legge in una nota dell’ospedale -. All’arrivo presso il Dea, Dipartimento emergenza urgenza, l’equipe medica ha proseguito le manovre rianimatorie per circa un’ora. Nonostante ciò la ripresa dell’attività cardiaca spontanea non è riuscita. Nonostante i tentativi effettuati il decesso e’ stato constatato alle ore 00:20”.

Rocca: “Di lavoro non si può morire”

“Octay Stroici, l’operaio rimasto sotto le macerie per ore dopo il crollo della Torre dei Conti, non ce l’ha fatta. Nonostante lo straordinario sforzo dei soccorritori. A nome mio e della Regione Lazio le più sentite condoglianze alla famiglia. Di lavoro non si può e non si deve morire”. Lo scrive il presidente della Regione Francesco Rocca in merito alla morte di Octay Stroici, l’operaio rimasto 11 ore sotto le macerie in seguito al crollo di parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali.

Giuli: “Octavian non è rimasto solo nemmeno un istante”

“Piangiamo la morte di Octavian Stroicy: il suo cuore ha smesso di battere malgrado l’ammirevole sforzo dei vigili del fuoco che lo avevano estratto ancora vivo dalle macerie della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. A sua moglie, a tutta la sua famiglia, rivolgo il mio cordoglio accorato e quello del ministero della Cultura”. Lo afferma il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

“Octavian non è rimasto solo nemmeno per un istante: oltre ai Vigili del Fuoco, le istituzioni nazionali e romane, le forze di sicurezza, il personale sanitario, la Protezione civile e i cittadini presenti hanno partecipato fino all’ultimo al tentativo di salvarlo. Il suo ricordo ci accompagnera’”, conclude.

Cordoglio viene espresso anche dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri: “A nome di Roma Capitale e mio personale, rivolgo un pensiero commosso alla sua famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che gli erano vicini. Voglio ringraziare i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i soccorritori che sono intervenuti con grande professionalità e dedizione in una situazione cosi complessa e drammatica”.