Choc a Avezzano, 16enne stuprata in strada da uno straniero. Una residente filma l’orrore dal terrazzo e dà l’allarme

Foto: Imagoeconomica / Carlo Carino by Ai/Mid (Foto del 2025)

L'orrore in diretta

Ancora una brutale violenza consumata a cielo aperto agita senza la minima pietà: ci riferiamo a un grave episodio di violenza sessuale perpetrato a quanto risulta al momento dalle indagini da un 21enne straniero di origine egiziana, ai danni di una minorenne nel pomeriggio di venerdì 5 giugno ad Avezzano, nella zona nord della città. La vittima è una ragazza di appena 16 anni, aggredita in Via Massimiliano Kolbe, nei pressi di un asilo nido, e in un’area non lontana dal Teatro dei Marsi.

Zone, come a dire, in cui l’aggressore si è fatto beffe della frequentazione cittadina, agendo solo secondo gli impulsi dettati dal momento a dispetto del fatto di venir individuato dalle telecamere o comunque colto sul fatto visto il traffico di gente in zona…

Stupro a Avezzano, arrestato un 21enne egiziano

Non solo. Perché secondo la ricostruzione dei fatti, l’aggressore ha approfittato dello stato di alterazione e minorata difesa della giovane, causato probabilmente dall’assunzione di alcolici. A far scattare i soccorsi è stata una residente del quartiere che, dal balcone della propria abitazione, ha assistito alla drammatica scena. La testimone ha prontamente allertato le forze dell’ordine, e ha filmato quanto stava accadendo. E ora l’autorità giudiziaria ha acquisito il video come elemento di prova.

L’orrore filmato da una residente sul terrazzo che dà l’allarme

E allora, proprio grazie alla segnalazione tempestiva della cittadina, i carabinieri sono intervenuti rapidamente sul posto, interrompendo la violenza e traendo in arresto il presunto responsabile. Come anticipato in apertura si tratta di un giovane di 21 anni di origini egiziane, residente a Tagliacozzo. Al momento le forze dell’ordine hanno trasferito l’uomo nel carcere di Avezzano, dove si trova attualmente in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Le accuse a suo carico sono di violenza sessuale aggravata.

Stupro a Avezzano, il punto sulle indagini a partire dal fermo del giovane egiziano

Nel frattempo, la sedicenne, visibilmente sotto shock, è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale cittadino per gli accertamenti del caso e le cure necessarie, venendo poi dimessa. Le indagini sono attualmente coordinate dalla Procura della Repubblica di Avezzano, che ha aperto un fascicolo sulla drammatica vicenda. Come pure, intanto, l’accaduto ha sollevato una profonda ondata di indignazione e preoccupazione all’interno della comunità locale.

Il ruolo decisivo della comunità e dell’uso dei dispositivi elettronici

Sì, perché al netto delle indagini, intanto la drammatica vicenda di Avezzano mette in luce tre elementi chiave che meritano una riflessione oggettiva. 1) Il ruolo decisivo della comunità. Come spiegato, l’arresto in flagranza è stato possibile solo grazie alla prontezza di una residente. E questo dettaglio evidenzia come il controllo del vicinato e il senso civico restino i primi, fondamentali baluardi di difesa del territorio, specialmente in contesti isolati. 2) La vulnerabilità e la “minorata difesa”: il coinvolgimento di una minore in stato di alterazione alcolica ripropone il tema della vulnerabilità giovanile.

A conferma che i contesti di marginalità o di temporanea incoscienza vengono drammaticamente sfruttati dai malintenzionati, trasformando zone teoricamente frequentate (come le aree scolastiche) in trappole fatali, nei momenti di minor affluenza. 3) La tecnologia come prova. La scelta della testimone di filmare l’aggressione, oltre a chiamare il 112, fornisce alla Procura un elemento probatorio oggettivo e difficilmente confutabile. Infatti, se da un lato l’uso dei dispositivi elettronici solleva spesso dibattiti sulla privacy, in questo caso specifico si è rivelato uno strumento di giustizia immediato ed efficace (In alto foto generata da IA per Imagoeconomica).