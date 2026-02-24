Roma, incubo a Villa Borghese: tentativo di stupro su una studentessa, aggredita nel cuore del “salotto” degradato

Orrore nella capitale

Roma fa paura. Persino in quello considerato da sempre il suo “salotto buono”. L’ultimo orrore si è consumato lunedì sera, intorno alle 21.30, tra i viali di Villa Borghese, a ridosso della bellezza e dell’incanto senza tempo della “Galleria” omonima, che custodisce il bello dell’arte di sempre nei capolavori del Bernini, e un tempo meta di passeggiate idilliache e oggi teatro di un’aggressione che riaccende i riflettori sull’allarme criminalità nella capitale.

Roma fa paura, tentato stupro a Villa Borghese

Sì, perché un – ennesimo – tentativo di stupro si è consumato ieri ai danni di una studentessa britannica 21enne, appena ieri sera. Sul posto è intervenuta tempestivamente una pattuglia dei carabinieri della stazione di Roma Flaminia, che ha agito in seguito a una segnalazione. La ragazza, presente in Italia per motivi di studio, ha riferito di essere stata avvicinata da un uomo, dai tratti asiatici, che l’avrebbe spinta oltre una siepe e colpita, tentando di sottrarle gli indumenti. Le urla della vittima, però, fortunosamente, hanno messo in fuga l’aggressore, che si è rapidamente dileguato facendo perdere le proprie tracce.

La vittima è una studentessa britannica 21enne

Un tassista di passaggio, poi, ha prestato i primi soccorsi alla giovane, trovata in evidente stato di agitazione. A breve, quindi, la vittima è stata trasportata in codice rosso presso il Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I, dove è stato attivato il Protocollo Rosa. Gli indumenti sono stati sottoposti a sequestro per gli accertamenti tecnici. E i carabinieri hanno avviato l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area. E nel frattempo, i carabinieri della Settima Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo si sono attivati per la ricerca di eventuali tracce biologiche o elementi utili all’identificazione dell’autore del fatto.

Brutale aggressione e tentata violenza sessuale

Niente di più lontano dall’orrore dello scenario che l’ultima vicenda di cronaca evoca senza fare sconti. La storia sembra quella che ricalca le orme di coazione a ripetere degli immancabili balordi nascosti dietro una siepe e pronti a sferrare l’attacco. Stavolta a farne le spese è stata una studentessa britannica di soli 21 anni, in Italia per motivi di studio, e ultima vittima di un brutale tentativo di violenza sessuale mentre percorreva Viale Washington.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la giovane sarebbe stata avvicinata da un uomo – descritto come un soggetto dai tratti asiatici – che, con mossa fulminea, l’avrebbe spinta oltre una siepe. Qui l’aggressore, sempre secondo la denuncia della vittima, avrebbe iniziato a colpirla ripetutamente, tentando di strapparle i vestiti. E solo la reazione disperata della ragazza, che ha iniziato a urlare con tutte le sue forze, ha evitato il peggio. Mettendo in fuga il malintenzionato prima che potesse consumare lo stupro.

I soccorsi, le indagini

A prestare il primo aiuto alla vittima, trovata in stato di shock e profonda agitazione, è stato un tassista di passaggio. La giovane è stata immediatamente trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove è stato attivato il “Protocollo Rosa” dedicato alle vittime di violenza.

Pertanto, mentre i Carabinieri della Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo passano al setaccio l’area alla ricerca di tracce biologiche e analizzano i vestiti sequestrati, la politica e i cittadini tornano a interrogarsi sullo stato di abbandono dei parchi romani. Villa Borghese, a due passi dalla rinomata Via Veneto e dalla celebre Piazza del Popolo, non può trasformarsi in una terra di nessuno dopo il tramonto.

Tentato stupro a Villa Borghese e Roma: una città fuori controllo

Questo episodio, allora, si configura sin dalle prime battute come l’ennesimo schiaffo a una città che sembra aver perso il controllo del proprio territorio. Tra telecamere che spesso non bastano, e un’illuminazione carente, le zone verdi della città eterna sono diventate ormai zone franche per sbandati e predatori sessuali. E non basta la solidarietà alla vittima: serve un piano di sicurezza drastico. Che restituisca dignità e incolumità a chi vive – o tenta di sopravvivere – a Roma. Allora, in attesa che l’aggressore venga assicurato alla giustizia, resta l’amarezza per un’ospitalità italiana macchiata, ancora una volta, dalla violenza e dal degrado.