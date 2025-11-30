Mara Venier terrorizza “Sandokan” con domande sulla sua vita privata: “Marianna? E’ solo un’attrice…”

La serie su "RaiUno"

Tu sei terrorizzato, stai tranquillo”. Così Mara Venier ha cercato di stemperare la ‘tensione’ durante l’intervista di Can Yaman a Domenica In. L’attore, protagonista della serie evento su Rai 1 ‘Sandokan‘, in onda da lunedì 1 dicembre, in perfetto italiano e con totale proprietà di linguaggio si è raccontato in una lunga intervista, anche con dettagli personali e intimi ma mantenendo massimo riserbo sulla sua vita privata e sentimentale. Un tasto, a quanto pare, sensibile: l’attore ha cercato di evitare più volte, quasi fosse un percorso a ostacoli.

Mara Venier imbarazza Sandokan, al secolo Can Yaman

Primo ‘allarme’ con una domanda innocua: “Cosa pensi delle donne italiane?”. Pausa, riflessione. “In generale”, ha aggiunto sorridendo la conduttrice. “Sono calorose”, la risposta diplomatica. Virata sulla serie ‘Sandokan’, Venier ha chiesto “E Marianna?”, riferendosi al personaggio femminile principale della storia di Sandokan, interpretata da Alanah Bloor. “Marianna è un’attrice”, ha risposto in un primo momento Yaman, allontanando qualsiasi riferimento personale.

Venier è intervenuta in modo diretto, per allontanare ogni suo timore: “Tu hai il terrore che io ti chieda qualcosa sulla tua vita privata, io non so niente di te e della tua vita sentimentale. Sono cose tue, non me ne frega niente, sei prevenuto, si vede che qualcuno ti ha fatto delle interviste dove ha cercato di entrare più volte nel tuo cuore, io non lo faccio stai tranquillo”.

Il dissing tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli

Barbara D’Urso prova la ‘carta Selvaggia Lucarelli’ con Mara Venier ma non attacca. Anche la conduttrice napoletana è stata ospite a Domenica In per un’intervista intensa dopo mesi lontano dalle telecamere e nel pieno della partecipazione a Ballando con le stelle, dove la conduttrice è protagonista tanto per le esibizioni quanto per i continui botta e riposta con la giurata Selvaggia Lucarelli.

Proprio per evitare scintille in diretta, Barbara D’Urso ha adottato da settimane una strategia quasi ‘zen’, ignorando quasi completamente la giurata evitando persino di guardarla negli occhi. Una tattica diventata un tormentone per il pubblico del dance show di Rai1.

Ed è proprio così che ha cercato di agire oggi nel salotto di Mara Venier, senza particolare successo. Le due stavano parlando della partecipazione di D’Urso a Ballando con le stelle: “Mi ha convinto Milly a partecipare a Ballando, erano anni che provava a convincermi. Ho pensato che questo fosse l’anno più giusto perchè volevo tornare a volere un contatto con il pubblico”.

Poi, alla domanda se avesse mai pensato che forse sarebbe stato meglio non accettare, Barbara ha riso e poi ha provato a rimandare indietro la provocazione cambiando discorso, un chiaro tentativo di usare la ‘tecnica Lucarelli’. Immediata la replica di Venier: “Non mi fare come fai con la Lucarelli, perchè con me non funziona proprio”, ha detto, schietta e ironica. “Era una gag come sai bene”, ha replicato D’Urso, cercando di smorzare.

Pasquale La Rocca in studio

In studio a Domenica In, con Barbara D’Urso anche il maestro e partner di ballo Pasquale La Rocca: “Barbara è meravigliosa, lo sappiamo tutti”, alimentando le voci che da settimane circolano dietro le quinte del programma, su un possibile flirt tra i due. Mara Venier ha colto l’occasione per stuzzicare i due e provare a capire se oltre alla danza ci sia qualcosa in più. Provocazioni alle quali Barbara ha risposto ridendo. “Io non riesco a intervistare Barbara. Lei ride e pensa che con questa risatina io sia una cogliona che non capisce cosa vuole dirmi…”, ha replicato Mara Venier tra le risate del pubblico.

E sulle critiche ricevute dalla giuria a Ballando con le stelle, Mara Venier ha mandato in onda il filmato dello scontro epocale tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso andato in onda la scorsa settimana. “Fa parte del gioco”, ha replicato Pasquale La Rocca, commentando con serenità. Impassibile invece Barbara D’Urso che, come al solito, ha cercato di cambiare discorso.