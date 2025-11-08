Manipolato il discorso di Trump, la Casa Bianca furiosa con la Bbc: macchina del fango

Notizie false al 100%

Casa Bianca furiosa con la Bbc, accusata di aver manipolato un intervento del presidente Donald Trumpo. L’emittente britannica è “una fonte di notizie false al 100%” e una “macchina di propaganda”. Così la portavoce del presidente Usa, Karoline Leavitt, che ha definito ”la rovina della giornata” i notiziari della Bbc che guardava mentre era impegnata con il presidente americano nel suo viaggio in Gran Bretagna. In una intervista rilasciata al quotidiano Telegraph, la portavoce della Casa Bianca ha fatto esplicito riferimento a un documentario della Bbc in cui era stato montato un discorso di Trump in un modo da trarre in inganno gli spettatori perché ha unito parti e ne ha omesse altre.

La portavoce della Casa Bianca furiosa con la Bbc: una macchina del fango

È stato un giornalista del Telegraph ad accusare – prove in mano – la blasonata emittente britannica di aver manipolato un discorso di Donald Trump. Secondo quanto emerso, esiste un tablet su cui è registrato il discorso completo del presidente Usa. Confrontando l’audio originale con la versione andata in onda, si vede chiaramente che tra una frase e l’altra, nel punto in cui sembra che Trump dica “Andiamo al Campidoglio e combattiamo, combattiamo come matti”, mancano circa 50 minuti di discorso.

Il discorso manipolato di Trump su Capitol Hill: 50 minuti tagliati

In pratica, l’emittente britannica ha lavorato di forbici unendo due parti lontane del discorso per far sembrare che il tycoon invitasse i suoi sostenitori a dare l’assalto a Capitol Hill. Il servizio era stato realizzato da Michael Prescott, ex consulente del comitato per le linee guida e gli standard editoriali che ha lasciato il suo incarico all’inizio dell’anno. Nel programma finito nel mirino della Casa Bianca si vede Trump che diceva che avrebbe accompagnato i suoi sostenitori al Campidoglio prima delle rivolte del 6 gennaio 2021, esortandoli a “combattere come matti”. Ma ometteva una parte del discorso in cui li esortava a “far sentire la propria voce in modo pacifico e patriottico”.

Leavitt: è una clip volutamente disonesta, giornata rovinata

“Questa clip volutamente disonesta e selettivamente modificata dalla Bbc è un’ulteriore prova che si tratta di notizie totalmente false”, ha detto Leavitt. “Ogni volta che viaggio nel Regno Unito con il presidente Trump e sono costretta a guardare la Bbc nelle nostre stanze d’albergo, mi rovino la giornata. Devo ascoltare la loro sfacciata propaganda e le loro bugie sul presidente degli Stati Uniti. E su tutto ciò che sta facendo per rendere l’America un posto migliore e il mondo un posto più sicuro”.

In Italia la notizia riportata da Panetta, inviato di Tgcom 24

In Italia la notizia è stata riportata da Leonardo Panetta, inviato di Tgcom 24 a Bruxelles. In diretta il giornalista spiega che la rivelazione arriva da una talpa interna alla Bbc che avrebbe svelato le manipolazioni compiute in una puntata di Bcc Panorama, trasmessa circa una settimana prima delle elezioni americane.