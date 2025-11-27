L’incredibile ricetta di un medico calabrese: “Si valuta fisioterapia per uso sedia elettrica”

La tragicommedia

Il dottore commette un lapsus e prescrive alla paziente l'esecuzione ancora in vigore in alcuni Stati americani

Non è uno scherzo. E non siamo negli Stati Uniti laddove ancora è possibile e l’ultima esecuzione è avvenuta nel Tennessee il 2020. Un medico di famiglia di base calabrese, con più precisione del cosentino, ha effettuato una prescrizione per una paziente scrivendo letteralmente: “Valutazione fisioterapica per sedia elettrica”.

La vicenda tra farsa e lapsus

E’ stata un altro medico, Marta Segreti su Facebook, a pubblicare sul suo profilo, nascondendo ovviamente tutti i dati sensibili relativi sia al medico prescrittore che al paziente (o alla paziente) l’incredibile ricetta. Che è naturalmente un errore del medico curante, ma anche una sorta di drammatico lapsus. Che, però, se pensiamo all’Asp di Cosenza, non è proprio il primo.

Il precedente del bagno a ore

Oltre vent’anni fa, un capo distretto non commise un lapsus, ma firmò un ordine di servizio memorabile (e purtroppo smarrito). Dovendo dirimere il conflitto esistente tra due suoi dipendenti, che litigavano su tutto, scrisse di proprio pugno: “Il signor x potrà andare in bagno dalle 9,30 alle 10,30, il signor Y dalle 10,30 alle 11,30″. Con buona pace di eventuali coliche intestinali o incontinenze.

La sedia elettrica è ancora presente

Il medico sbadato intendeva chiaramente scrivere, “sedia a rotelle”. Ma la sedia elettrica come punizione letale per le condanne a morte esiste ancora negli Stati Uniti. In South Carolina, l’elettrocuzione è in realtà il metodo predefinito, a meno che il condannato non scelga esplicitamente l’iniezione letale o il plotone d’esecuzione.

È disponibile come metodo alternativo a discrezione del condannato,(spesso per reati commessi prima di una certa data) o se l’iniezione letale non è disponibile/incostituzionale, in Stati come Alabama, Arkansas, Florida, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Oklahoma e Tennessee. L’ultima esecuzione tramite sedia elettrica registrata risale a Nicholas Todd Sutton nel Tennessee nel febbraio 2020. Il paziente (o la paziente) calabrese, fortunatamente, la eviterà. Questa volta, contro il parere del medico.