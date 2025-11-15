Leonardo Fiorini, morto cadendo dal balcone: dall’autopsia emersi evidenti segni di colluttazione

Il caso

I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Leonardo Fiorini, il 27enne precipitato dal balcone di un b&b al terzo piano in zona Monteverde, a Roma, confermerebbero le testimonianze di chi ha parlato di una violenta lite prima della caduta. Secondo quanto emerso dall’esame autoptico, svolto all’istituto di medicina legale della Sapienza, infatti, i medici legali avrebbero riscontrato evidenti segni di colluttazione, confermando che le cause della morte sono state le lesioni riportate nell’impatto.

L’autopsia sul corpo di Leonardo Fiorini: «Evidenti segni di colluttazione»

In particolare, sarebbero almeno due i testimoni che hanno riferito di aver visto Fiorini, originario di Isola Liri, nel Frusinate, litigare sul balcone con David Stojanovic, il 25enne di origini albanesi arrestato che si trova ora ai domiciliari. La Procura, che procede per omicidio, ha inoltre disposto gli esami tossicologici tanto per Fiorini quanto per Stojanovic, per accertare l’eventuale assunzione di droga. I risultati sono attesi per le prossime settimane e con l’aspettativa che possano aiutare a capire cosa è successo nell’appartamento, dove è stato trovato hashish. L’ipotesi però è che i due possano aver fatto uso anche di altre sostanze.

Le testimonianze e l’attesa degli esami tossicologici

Il 25enne, sentito dal pm, ha raccontato di aver provato a fermare Fiorini nel tentativo di lanciarsi, completamente nudo, dal balcone. Anche su questo aspetto vi sarebbe una testimonianza: una persona ha raccontato di aver visto un giovane tenere per le gambe l’altro, che penzolava dal balcone. Secondo quanto riferito da alcune fonti, Stojanovic avrebbe anche urlato richieste di aiuto, chiedendo di sfondare la porta e di portare materassi in cortile. Stojanovic, ascoltato subito dopo la tragedia, ha rigettato le accuse raccontando che l’amico di sarebbe gettato dal balcone in preda a una crisi.