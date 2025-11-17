Edicola SOSTIENICI

Addio alle sorelle Kessler

Insieme sempre e fino alla fine: addio alle indimenticabili gemelle Kessler, Ellen e Alice morte a Monaco a 89 anni

Cronaca - di Chiara Volpi - 17 Novembre 2025 alle 16:27

Si chiude un’epoca, finisce un mondo (non solo televisivo) e va detto addio un intero universo tributato all’immaginario: le gemelle Ellen e Alice Kessler sono morte. Lo riferisce il quotidiano tedesco Bild annunciando il decesso di entrambe le ballerine e cantanti 89enni protagoniste indiscusse della storia del varietà e dell’era della televisione in bianco e nero.

Con l’addio alle gemelle più famose della nostra tv cala il sipario su un’era punteggiata da eleganza e arbo tersicoreo, scandita al ritmo di sorrisi avvolgenti, nonostante l’austerità di accento e inflessione, e quella fisicità algida quanto armoniosamente perfetta e rigorosamente in controtendenza con le mode delle maggiorate e della pin-up che imperversavano negli anni dei loro esordi spettacolari.

Protagoniste indiscusse del varietà in bianco e nero, ma tutto piume, lustrini e paillettes, le gemelle Kessler rappresentavano l’essenza della leggerezza e dello sfarzo scenico. Giunte in Italia negli anni ’60, conquistarono il pubblico con le loro gambe lunghissime, la perfetta sincronia e la disinvoltura teutonica che portarono una ventata di modernità e glamour sul piccolo schermo.

Dalla celebre sigla di Canzonissima al Teatro Ariston, le Gemelle Kessler sono state icone pop, simboli di un’Italia che si affacciava con curiosità e ottimismo al mondo del music-hall internazionale. La loro scomparsa non è solo un lutto per lo spettacolo, ma l’addio a un universo fatto di paillettes, coreografie impeccabili e quella magia che solo la televisione pionieristica sapeva regalare. La loro eredità artistica rimane indelebile nella memoria collettiva.

 

