Gualtieri appiedato: l’Antitrust apre un’istruttoria sul noleggio di monopattini e bici elettriche a Roma

Tre società nel mirino

Nuova grana per il sindaco Gualtieri: l’Antitrust, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti delle società per “accertare una possibile pratica commerciale scorretta relativa al servizio di micromobilità elettrica in sharing nel territorio del Comune di Roma”.

Gualtieri, gli abbonati Metrebus e i tempi sospetti per il noleggio: cosa chiede l’Antitrust

I tre operatori, Bird Rides Italy, EmTransit e Lime Technology, che sono gli unici autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità (e-bike e monopattini elettrici) nel territorio comunale per il periodo 2023-2026, avrebbero ostacolato la fruizione di pacchetti di corse gratuite agli abbonati Metrebus. Chi ha l’abbonamento annuale Metrebus (titolo di viaggio per il trasporto pubblico locale romano), vedrebbe un allungamento dei tempi necessari per l’attivazione del pacchetto gratuito (cd. Pass) rispetto agli altri utenti.

In particolare, dalle segnalazioni pervenute all’Autorità, è emerso che gli abbonati annuali Metrebus che utilizzano il proprio account o ne creano uno appositamente per fruire del pacchetto di corse gratuite, una volta richiesta l’attivazione del Pass, attenderebbero a lungo prima di poterlo utilizzare. I consumatori che hanno inviato solleciti e reclami al servizio di assistenza delle società avrebbero ricevuto risposte interlocutorie con cui sono stati invitati ad attendere l’evasione della pratica. Martedì 25 novembre i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi delle tre società.

L’associazione dei consumatori chiede tempi certi e trasparenza

“La sharing mobility non può trasformarsi in un percorso ad ostacoli. Se un servizio viene promesso deve essere accessibile senza intralci né attese indefinite. Non si può incentivare la mobilità sostenibile e poi complicare l’attivazione di un diritto previsto per gli abbonati. O la gratuità è reale, o non lo è”. Lo afferma Martina Donini, presidente nazionale Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori), in merito all’istruttoria avviata dall’Antitrust nata dalle segnalazioni degli utenti Metrebus che denunciano attese lunghe e procedure poco chiare per attivare i pass gratuiti su monopattini ed e-bike in sharing. “Chiediamo tempi certi, procedure trasparenti e un tracciamento pubblico delle attivazioni del Pass gratuito. In assenza di miglioramenti, sarà necessario valutare forme compensative per chi ha subito disservizi”, conclude Donini.