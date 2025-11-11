Fuori programma agli Atp Finals di Torino: proposta di matrimonio sugli spalti. Pubblico in delirio al momento del sì (video)

Un tifo da stadio

Lui si alza, "chiama" la telecamera e si inginocchia, lei capisce, si porta le mani al viso e dice sì: il riscatto della "kiss cam" dopo il disastro degli amanti clandestini al concerto dei Coldplay

Momento iper romantico agli Atp Finals di Torino, dove le telecamere hanno inquadrato una proposta di matrimonio sugli spalti. Nel filmato si vede un giovane uomo alzarsi e fare un gesto, come per richiamare proprio l’attenzione della regia. Ha qualcosa in mano, che si intuisce essere una piccola custodia, e quando chiede alla fidanzata seduta al suo fianco di alzarsi a sua volta lei ha già capito, perché si porta una mano alla bocca con sorpresa ed emozione.

La proposta di matrimonio agli Atp Finals di Torino

Poi lui si inginocchia, lei continua a tenere le mani sul viso, il pubblico che siede nei posti vicino inizia a sbracciarsi a favore di telecamere, evidentemente ritrovandosi sui maxischermi, finché lai corre verso il fidanzato e lo abbraccia. E, insomma, “ha detto sì”, mentre il pubblico in delirio si sbraccia e applaude.

Il riscatto della “kiss cam” dopo il disastro degli amanti al concerto dei Coldplay

E chissà che nell’immaginario collettivo questa storia, con i suoi momenti di gioia vissuta senza imbarazzi, non riesca a soppiantare quella degli amanti clandestini “beccati” dalla kiss cam al concerto dei Coldplay, con il suo strascico di scandalo e licenziamenti.