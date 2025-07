Kiss Cam fatale: si dimette anche l’amante del Ceo di Astronomer, la carriera distrutta per un concerto dei Coldplay

Kristin Cabot ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico di direttrice delle risorse umane di Astronomer, la società tecnologica statunitense finita nell’occhio del ciclone dopo un bacio rubato in mondovisione. L’episodio, trasmesso sui maxi-schermi di un concerto dei Coldplay, ha generato uno tsunami mediatico che ha investito vita privata e professionale dei protagonisti.

Lui era Ceo, lei capo del personale. Entrambi sposati. Ma quella sera, per un istante, sono stati colti sul fatto. L’abbraccio fra Andy Byron e Kristin Cabot, immortalato dalla kiss cam dell’evento, è diventato virale in poche ore, trasformando una serata spensierata in un caso aziendale e coniugale. A nulla è servita la cautela mostrata per gran parte della serata: è bastata una sola inquadratura.

NEW: Astronomer CEO caught on camera with his HR chief during a Coldplay concert in Boston.

The pair was seen rushing to cover their faces in horror when they realized they were on the big screen.

“Oh what… either they’re having an affair or they’re very shy,” said Coldplay’s… pic.twitter.com/RgWdCTVdKE

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 17, 2025