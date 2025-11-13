Fiorello ridicolizza Fico sulla barca: “Aveva sconfitto la povertà…”. Ma il “marinaio” D’Alema difende il grillino

Il candidato in Campania

“Aveva abolito la povertà, ora ha una barca da 120 cavalli…”, sfotte Fiorello, che ha messi Fico nel mirino per la sua barca di lusso nell’appuntamento quotidiano con ‘La Pennicanza’, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2 e in visual sul canale 202 del digitale terrestre, regala anche oggi 45 minuti di risate, gag improvvise e satira tagliente, in cui cronaca, costume e politica si fondono in uno show.politico, anche sulla polemica che ha visto Roberto Fico protagonista: “Pare abbia una barchetta, piccola… da 150 mila euro! Ma chi siamo noi per giudicare? Abbiamo testimoni oculari”. E subito scatta la surreale gag del testimone d’eccezione, il ‘delfino Mimmo’: “Ho visto tutto, con gli occhi miei!”, racconta.

Fiorello e la barchetta di Fico…

“Una barchetta? Macché, sulla fiancata c’è scritto ”Messina-Reggio Calabria”! Diceva che aveva sconfitto la povertà… e mo gira col 150 cavalli! E a me tirava le briciole come fossi ‘nu pesce rosso!”. Lo showman passa quindi all’imitazione altrettanto surreale di Fico, in risposta: “Il gozzo enorme? Io sono un uomo di pace e d’amore. Solo con l’amore si risolvono i problemi dell’Italia, dell’universo… e della Campania. Dicono che ho parcheggiato al porto di Nisida per una cifra irrisoria… ma io, pagando poco, mi sento umile. È un gesto d’amore verso il popolo, solo che il popolo non l’ha capito. Sono venuti al pontile minacciosi, io ho detto: ”Fermatevi! Sono qui per darvi amore!”… mi hanno preso a mazzate. Ma segnatevi questa frase: l’amore si dà, e le mazzate si prendono!”.

Da Fico a un altro famoso “marinaretto” di sinistra, Massimo D’Alema, che scarica veleno contro chi ha attaccato Fico per la barca, memore delle polemiche che investirono lui per lo yacht di lusso “Ikarus”. “C’è un limite alla miseria umana, intellettuale e morale, diciamo. Io fortunatamente non sono più tenuto a partecipare a questo tipo di roba qui. La lascio a voi”, ha detto D’Alema a margine della presentazione della presentazione del nuovo numero della rivista di Italianieuropei sulle polemice sulla barca del candidato alla regione Campania, Roberto Fico. Con il quale, evidentemente, solidarizza.