Fico, nella serie “Love boat” spunta una seconda barca e un incontro elettorale con un ex Brigatista rosso

Il voto in Campania

“Più passano i giorni, più vedo partecipazione e vedo crescere molto entusiasmo. Restiamo sui temi, sui programmi, stiamo lavorando benissimo con una coalizione solida e un grande progetto di regione. Ci auguriamo presto di governarla”. Beato lui: l’ottimismo di Roberto Fico, candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Campania, a margine dell’incontro con Confesercenti Campania, fa ben sperare per il centrodestra. In questa campagna elettorale fatta di poche idee e molti scandali, Fico ha offerto grandi spunti al fronte avverso e anche ai giornali, a cominciare dalla barca più o meno di lusso scoperta solo grazie alle rivelazioni di FdI sul profilo poco “casto” dell’esponente grillino. Oggi, sui giornali, è spuntato anche il fantasma delle Brigate rosse, con la notizia di un incontro in provincia di Napoli nel quale un ex terrorista, Pasquale Aprea, parte della colonna napoletana delle Br negli anni di piombo, si propone come portagente. Dal suo account Facebook mobilita a raccolta i suoi seguaci per il comizio dell’ex presidente della Camera a Cercola, comune in provincia di Napoli: “Oggi arriva Fico, cerchiamo di essere in tanti”, scrive l’ex brigatista, con un passato dietro le sbarre per il sequestro dell’ex assessore Dc Ciro Cirillo. La notizia è stata pubblicata dal giornalista Gaetano Busiello, sul proprio sito (Tutto Vesuvio).

Fico, la barca e il sostenitore ex terrorista

Oggi, intanto, su altri giornali viene fuori una ricostruzione della vicenda della barca di Fico un po’ diversa: le barche, o i gozzi, sarebbero state due, nel corso degli anni: uno da 5-6 metri, ormeggiato fino a un anno e mezzo fa al porto militare di Nisida, poi venduto. “E un’altra imbarcazione più grande, ‘Paprika’, da dieci metri, acquistata nell’aprile 2024 e ora ormeggiata a Procida”, scrive il Mattino. Sulla Verità, invece, si parla della scorta del candidato alla presidenza della Regione Campania: il grillino sarebbe andato a pesca con la sua imbarcazione (ormeggiata sulla banchina gestita dall’Aeronautica militare) scortato da vistose imbarcazioni delle Forze dell’Ordine. “Mi chiedo, ma perché, visto che lo faceva anche quando non era presidente della Camera dei Deputati? In ogni caso tutto questo non fa che aggiungere ulteriore detrimento alla figura di Fico, che si erge a paladino dei più deboli quando poi, nei fatti, agisce come un membro della casta. Insomma una sorta di Masaniello dei giorni nostri cui, da cittadino campano, non gli concederei il privilegio del mio voto”, dice il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera.