Da Bankitalia arriva la conferma: la Calabria cresce più di tutti nel Paese, Pil record per la regione

I dati

Il prodotto interno lordo è il più alto in assoluto. Per FdI è la riprova del buon operato della giunta regionale guidata da Roberto Occhiuto

La Calabria cresce più del sud e del Paese intero. A darne notizia è Bankitalia, che in un report conferma come l’economia di quella che è sempre stata la regione più povera della Nazione sia in forte rialzo.

I dati di Bankitalia

Nei primi sei mesi del 2025 il livello di attività economica in Calabria è aumentato in misura moderata con un’espansione del PIL dell’1,3 per cento, un dato superiore a quello nazionale e del Mezzogiorno. É il dato positivo che emerge dall’aggiornamento congiunturale dell’economia calabrese presentato nella sede di BANKITALIA a Catanzaro, in occasione di un incontro presieduto dal direttore della filiale, Maurizio Silvi. Nei primi nove mesi dell’anno le imprese calabresi hanno visto aumentare il loro fatturato, così come la redditività e la liquidità aziendale sono rimaste su livelli elevati, con previsioni di rialzo nei piani di spesa e nelle attese delle vendite. L’industria ha mostrato segnali di miglioramento, principalmente nel comparto alimentare, che ha continuato a beneficiare dell’aumento della domanda estera e nelle utilities.

Bene le opere pubbliche

L’attività nelle costruzioni ha beneficiato degli investimenti in opere pubbliche e dall’avanzamento degli interventi connessi al PNRR, con circa 1700 gare bandite, di cui il novanta percento aggiudicate, per un valore complessivo di 1,8 miliardi. Segno più anche per il turismo, con le presenze nelle strutture ricettive cresciute del 5,2 percento e l’aumento dei turisti stranieri del 23,5 per cento. Continua anche la dinamica positiva del traffico aeroportuale calabrese con un aumento del 26 per cento, così come la movimentazione di container nel porto di Gioia Tauro che ha registrato un +11,6 per cento.

FdI:”Grandi segni di vitalità”

La Calabria mostra chiari segnali di vitalita’, tanto nell’economia quanto nel mercato del lavoro e nello sviluppo delle imprese”. Lo afferma, in una nota, Giovanni Calabrese, assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria, di FdI. “Anche se la nostra resta una terra complessa, – aggiunge – le azioni messe in campo negli ultimi quattro anni dal governo Occhiuto stanno cominciando a produrre risultati concreti. Le stime basate sull’indicatore trimestrale dell’economia regionale della Banca d’Italia segnalano, per il primo semestre, un’espansione del prodotto interno lordo dell’1,3%, un dato superiore sia alla media nazionale che a quella del Mezzogiorno”.