Cirielli e le “ecoballe” di De Luca: “Devono essere smaltite dal 2015”. Poi incassa il sostegno di Occhiuto

Regionali in Campania

Il presidente calabrese ricorda la vittoria contro Tridico e lancia il suo collega campano. Il 14 l'arrivo di Giorgia Meloni e gli altri leader di partito

Roberto Occhiuto lancia Edmondo Cirielli in Campania. Il presidente calabrese, reduce dalla vittoria contro Pasquale Tridico, è stato a Napoli per tirare la volata al candidato di centrodestra, in netta rimonta nei confronti di Roberto Fico.

L’incontro con Occhiuto

“Non sono nella condizione di insegnare nulla, nè ai dirigenti di Forza Italia in Campania, che sono bravissimi, né a Edmondo Cirielli che conosco da tempo ed è un ottimo candidato – ha spiegato Occhiuto – ho vinto le elezioni qualche settimana fa contro un candidato del M5s che era stato presidente dell’Inps e che è stato il padre del reddito di cittadinanza, oltre che un docente universitario”.

Per il presidente della Regione Calabria, “le ricette assistenzialiste non funzionano più. I calabresi lo hanno dimostrato – prosegue – e hanno dimostrato di non avere l’anello al naso. Non si fidano dei Cinquestelle”.

“Io ho dimostrato che i calabresi non si fanno prendere in giro da chi, come il M5s, lo ha già fatto una volta. Hanno promesso di abolire la povertà e poi non lo hanno fatto“, ha concluso il presidente calabrese che, da vicesegretario nazionale di Fi, ha auspicato che il suo partito “sia il primo anche in Campania”.

Cirielli: “Sulle ecoballe promesse non mantenute da De Luca”

Cirielli è intervenuto sulla questione dei rifiuti: “Dal 2015 la nostra regione attende lo smaltimento delle ecoballe, una delle tante promesse al vento fatte dal centrosinistra in Campania. Abbiamo ascoltato straordinari annunci sulla risoluzione in tempi brevi di questo disastro ambientale e oggi l’80% delle ecoballe resta sulle nostre terre a distruggere il futuro dei nostri bambini. Il governo Meloni è impegnato a 360 gradi sul tema delle bonifiche e io stesso da governatore lavorerò senza sosta per impegnare le risorse stanziate e liberare i cittadini con interventi ad hoc, accelerando l’iter per lo smaltimento delle ecoballe, migliorare i dati della differenziata in tutta la Campania e avviare un ciclo virtuoso soprattutto nelle zone a rischio”.

Il 14 Meloni e gli altri leader al Palapartenope

Cresce l’attesa per l’arrivo di Giorgia Meloni, e degli altri leader del centrodestra, il 14 novembre al Palapartenope. La presidente del Consiglio tornerà poi per la chiusura della campagna elettorale nell’ultima settimana.