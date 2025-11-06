Campania, Cirielli guadagna dodici punti in un mese su Fico: la Regione torna contendibile

Le elezioni fra 17 giorni

Il viceministro ogni giorno recupera consensi e attacca Vincenzo De Luca: "E' scomparso dalla campagna elettorale"

La Campania torna una Regione contendibile. In un solo mese Edmondo Cirielli ha recuperato ben dodici punti nei sondaggi su Roberto Fico. E ora la sinistra trema. Sette punti di differenza, 52 a 45, sono recuperabili fino al 23 e 24 novembre prossimi.

Il sondaggio

“Su Napoli una settimana fa ci davano anche 19 punti sotto, oggi siamo a meno sette punti nei sondaggi che sono molto concentrati su Napoli, provincia che pesa più del 50 per cento sul risultato complessivo”. Lo ha detto Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrodestra, rispondendo a domande sull’ultimo sondaggio dell’istituto Noto. “Oltre a quello uscito ieri che indica un divario ridotto al 7% – ha detto Cirielli a margine di un incontro a Confesercenti a Napoli – noi abbiamo un altro sondaggio di una settimana fa che dà lo stesso dato. Poi un sondaggio di un paio di giorni fa della Ghisleri che è stato fatto solo su Napoli, quindi anche molto più rappresentativo, che ci dà sotto di 9 punti. Siccome la provincia di Napoli pesa più del 50%, aver recuperato tanti punti su Napoli significa complessivamente essere sopra”. Un particolare che diversi esponenti di FdI, da Giulia Cosenza ad Antonio Iannone hanno sottolineato.

L’attacco a De Luca: “Il suo nome è scomparso”

Cirielli si è rivolto al governatore uscente e padre padrone del centrosinistra campano, Vincenzo De Luca. “De Luca all’inizio della sua amministrazione come sindaco di Salerno 25 anni fa, ha saputo bene interpretare la nuova legge sulle elezioni dirette. Grazie al ministro delle Aree Urbane l’allora socialista Carmelo Conte ha ereditato moltissimi soldi, si è trovato sindaco e ha saputo interpretare bene anche caratterialmente l’idea della nuova figura istituzionale. Sinceramente credo che lui sia soprattutto responsabile di aver tirato fuori una parte non positiva dei campani ma De Luca ormai appartiene al passato, la sua coalizione mi sembra che si vergogni, il suo nome è scomparso, lui cerca magari attaccando e polemizzando di farsi un po’ di pubblicità”, ha aggiunto il candidato del centrodestra.