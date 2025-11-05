Iannone: “Noi in campo con Cirielli per il buon governo, centrosinistra tra clientelismo e assistenzialismo”

Elezioni in Campania

“C’è uno schieramento politico arroccato, quindi, che qui si sostanzia nell’accordo tra Pd e Cinque Stelle sulla persona di Fico che a mio giudizio è esattamente la saldatura di questi due mali (filosofia clientelare e assistenziale, ndr)”. Lo ha detto il Commissario regionale di FdI

e Senatore, Antonio Iannone, a Napoli durante la conferenza stampa sulle politiche per il Sud e la legge di Bilancio. “Mentre noi – ha aggiunto Iannone – siamo in campo con una proposta politica, quella del presidente Cirielli, di Fratelli d’Italia e dell’intero centrodestra proprio per portare il buon governo di Giorgia Meloni dall’esperienza nazionale anche sull’esperienza regionale per agganciare a questa idea, a questa visione basata su sviluppo e occupazione anche la rinascita del Meridione”.