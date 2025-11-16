“Charlie Kirk” di Gabriele Caramelli: un’orazione civile per non lasciar cadere il microfono della lotta contro il nichilismo

L'anteprima

*Pubblichiamo la prefazione al libro del nostro collega del Secolo d’Italia Gabriele Caramelli “Charlie Kirk – La Fede, il Coraggio e la Famiglia” (Passaggio al Bosco), firmata dal direttore Antonio Rapisarda.

Con Charlie Kirk, ad essere colpito a morte è stato il canone occidentale. Lasciando perdere Voltaire – tanto citato quanto sistematicamente eluso dai suoi fantomatici estimatori –, parliamo di quell’impasto di spirito dialettico tipico delle società maturate sulla forza della retorica: prassi con cui ci si misura come «animali politici», fin dagli albori del vivere civile, nel foro pubblico. Charlie Kirk è stato ucciso da un animale “impolitico” e disgraziato. E dileggiato poi, da morto, dalle iene antifasciste: le truppe scelte del luogocomunismo. Tutto questo è avvenuto proprio perché il fondatore di Turning point è stato interprete formidabile – di fatto imbattibile – della forza della parola nella sua versione 2.0, tanto virale come format quanto ana-logico nella costruzione: con il suo amato vis a vis. Al motto di «prove me wrong»: dimostrami che sbaglio. Competizione e maieutica.

Charlie Kirk in prima linea nelle guerre culturali

Charlie Kirk ha scelto di stare letteralmente in prima linea, là dove si combattono da anni le cosiddette cultural wars: nelle università, la vera centrale della “grande decostruzione”, dove le discipline sono state sostituite dai gender studies e dalle prepotenze delle minoranze woke. Perché proprio dai campus, dalla fine degli anni ‘80, è partita l’infezione: sono state le stesse élite accademiche, per dirla con Chistopher Lasch, le prime «ad aver perso la fede nei valori dell’Occidente o in quanto ne rimane». Già: fede, valori, Occidente. Nell’epoca dove si pensa che i contrafforti concettuali siano ridotti allo stato gassoso (ben oltre la “liquidità” di Bauman), Kirk ha smascherato l’inganno del nichilismo riportando al centro la questione antropologica: il sangue, il suolo, l’anima, la sua unicità, il sistema valoriale come antidoto alla discordia. Non solo.

Nell’epoca della rimozione del sacro Charlie Kirk è stato un intellettuale d’azione

Nell’epoca della rimozione del sacro, l’intellettuale d’azione ha indicato nel dispositivo della fede e della ragione – esattamente come recita l’enciclica Fides et ratio – quella via che amplifica «lo spirito umano». Lo ha fatto in pubblico e per il pubblico: da cristiano, per i figli di Dio. Ossia per tutti: senza distinzione di sesso, razza e religione. O identità, inclinazione, appartenenza. Con enorme successo, ne sa qualcosa Donald Trump, che gli ha di fatto affidato i dialoghi con la generazione Z. Il peccato più grande, agli occhi dei suoi odiatori, è stato proprio questo: aver scelto di parlare all’altro da sé.

Aver accettato la sfida dell’egemonia investendo in una preparazione fuori dal comune e nella produzione di strumenti capaci di “surfare” sul Kali yuga, di rovesciare la piramide dell’agenda setting e sedurre così decine di migliaia di giovani americani parlando di Dio, famiglia e patria. In quest’ordine. Che cosa ci restituisce la sua storia? Lo abbiamo indicato raccontandola con ammirazione sul Secolo d’Italia: il martirio del logos.

Davanti alla potenza della parola si è scatenata la furia irrazionale dell’odio

Davanti alla potenza divinatoria della parola, ciò che più occidentale non si può, si è scatenata la furia irrazionale dell’odio. E Charlie Kirk è stato odiato da vivo, per il suo coraggio, e forse ancora più da morto: come è avvenuto – qui in Italia – con tanti martiri del pensiero, da Giovanni Gentile a Sergio Ramelli. Perché le idee, quelle capaci di muovere il mondo, diventano presto bandiere. E gli exempla diventano modelli.

Dall’altro lato, la sua brutale uccisione ha portato all’attenzione del grande pubblico ciò che è chiaro da anni: il fanatismo “antifa” è ormai assimilabile a una setta religiosa. E il rifiuto di elaborare la gravità dell’istinto censorio, da quelle parti, è parallelo alla coscienza obnubilata dei suoi cattivi maestri: alla loro incapacità di darsi una spiegazione davanti a questo moto irresistibile dei popoli occidentali ed europei che reclamano identità e rappresentanza. Insieme al desiderio di tornare ad essere comunità di destino.

L’eredità di un uomo: oltre gli steccati ideologici

Che fare, dunque, con l’esempio di Charlie Kirk? Adorarne le ceneri? Tutt’altro. È tempo di un salto collettivo oltre la siepe del pensiero debole. Lo spiega bene Gabriele Caramelli in questo suo primo pamphlet che è una vera e propria orazione civile: «Prendere in mano il microfono lasciato a terra da Kirk». E continuare così, aggiungiamo noi, a rivolgersi alla moltitudine: «Allora, dove eravamo rimasti?». Avanti il prossimo. Ben venga il prossimo.