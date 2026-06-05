A Parigi Agassi “schiaccia” su Sinner: “Assurdo ritirarsi per il caldo, non ci sono scuse, cambi il suo staff”

La schiacciata è pesante: Andre Agassi attacca e va giù durissimo contro Jannik Sinner e il suo staff, nel giorno delle semifinali (con due italiani in campo) dello slam di Parigi al Roland-Garros. Il ritiro del numero uno del mondo con vomito e crampi contro Juan Manuel Cerundolo ha scatenato le dure critiche dell’ex campione di Las Vegas. L’otto volte vincitore Slam americano ha puntato il dito sulla preparazione di Sinner, a suo dire “lacunosa”. “E’ evidente che ci sia stato uno sbaglio durante la preparazione e Jannik deve fare qualcosa per rimediare – ha detto Agassi -. Non dico che Sinner non lavori abbastanza sodo, ma oggi la preparazione e il recupero sono gestiti a livello scientifico, ci sono medici e figure di ogni tipo. Io non posso sapere quello che è successo, magari è stato un problema di idratazione, ma per quello ti devi preparare anche prima. Quando andavo in Australia a giocare al meglio dei cinque set bevevo anche 10-12 litri d’acqua nelle 24 ore precedenti al match. In questo momento metterei in discussione quello che assume e se lo sta facendo correttamente – ha detto Agassi -. Deve capire cosa bisogna cambiare, magari deve inserire qualche altra persona, magari è una questione legata all’idratazione. È il miglior giocatore del mondo in questo momento, so che può giocare per 5 ore e mezza. Non può andare a sbattere contro un muro dopo 1 ora e 45, non ci sono scuse”, ha concluso l’ex tennista.

L’attacco di Agassia Sinner e la difesa della Williams

“”Non ci sono scuse. L’eliminazione di Sinner è stata una cosa enorme. Non so se sia stata evidenziata abbastanza“, ha aggiunto Agassi all’emittente americana Tnt. “Quando giocavo, io avevo un ‘orologio fisico’: potevo giocare circa 4 ore. Se le condizioni erano particolarmente dure, scendevo a 3 ore e 45, non cambiava molto. Se c’erano condizioni ideali potevano arrivare a 4 ore 10 “, ha continuato l’ex giocatore americano, che in carriera è stato numero 1 del mondo e ha vinto 8 titoli dello Slam.

La difesa di Williams

A difendere Sinner, anche dagli attacchi di Agassi, ci ha pensato Venus Williams. La tennista americana, che ha appena accolto il ritorno della sorella Serena nel circuito, ha preso le parti dell’azzurro: “Allora Sinner non ha mai vinto una partita più lunga di 3 ore e 55 minuti, e allora? Ha fatto tutto il resto“, ha detto Williams. “Secondo me è più una fortuna che una vera statistica. Non solo condizioni folli, ma ci ha fatto i conti a testa alta: non si è mai arreso, non ha mai lasciato il campo, non ha mai pensato di fermarsi”, ha continuato Williams, “non solo gestisce bene le vittorie, ma affronta le sconfitte con tale grazia e compostezza“.