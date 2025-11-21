Barca di Fico, Rastrelli interroga Crosetto: “Chiarire se l’ormeggio è avvenuto abusivamente”

Il gozzo del grillino

Il senatore di Fratelli d'Italia ricorda che il porto di Nisida è di interesse militare e che l'imbarcazione dell'ex presidente della Camera non poteva essere ormeggiata

La questione della barca di Roberto Fico approda in Parlamento. Sergio Rastrelli, senatore di Fratelli d’Italia, ha rivolto un’interrogazione al ministro della Difesa, Guido Crosetto, per chiedere l’ormeggio del gozzo del candidato a presidente del centrosinistra in un porto militare fosse compatibile con le normative in materia.

L’interrogazione di Rastrelli

Nell’atto di sindacatura, Rastrelli premette che, “a Nisida, in provincia di Napoli, è stato attivo il comando marittimo NATO per più di quarant’anni, dal 1972 fino a marzo 2013, data della sua disattivazione; dal 1° novembre 2013, vi è stato trasferito da Roma il comando logistico della Marina militare, ed il porto è divenuto funzionale alle esigenze del comprensorio logistico militare”.

Il senatore continua sottolineando che , in un’area adiacente anche l’Aeronautica militare svolge attività di servizio ed addestramento, come accaduto per gli aspiranti del corso “Centauro”; l’intera zona di interesse militare non risulta, quindi, in alcun modo fruibile per l’approdo pubblico e vi è interdetta ogni forma di ormeggio privato”.

“Nel corso degli anni, le autorità di controllo (in particolar modo, Capitaneria di porto, Guardia di finanza e Stazione navale di Napoli) hanno effettuato in questa zona numerosi interventi -dice Rastrelli-contro il fenomeno degli ormeggi abusivi, che hanno portato al sequestro di diverse aree e all’identificazione di centinaia di imbarcazioni illegali, con operazioni mirate a ripristinare la legalità ed a contrastare la grave e reiterata occupazione abusiva di spazi demaniali”.

“Fico poteva ormeggiare in quella zona?”

L’esponente di FdI si rivolge a Crosetto parlando esplicitamente degli ormeggi della barca di Roberto Fico: “Sulla base di quanto risulta all’interrogante, anche il candidato alla presidenza della Regione Campania della coalizione di centro-sinistra, nel recente passato, avrebbe spesso ormeggiato, abusivamente, e sine titulo, presso il porto militare di Nisida una propria imbarcazione, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa, ovvero se intenda accertarli o se risultino provati, e, in tal caso, se siano state intraprese attività sanzionatorie di competenza nei confronti dei contravventori”.