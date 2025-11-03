Alberto Belli Paci, figlio di Liliana Segre, entra nel centrodestra e aderisce a Forza Italia: a sinistra troppi antisemiti

L'annuncio

Alberto Belli Paci, figlio di Liliana Segre, aderisce a Forza Italia. Il primogenito della senatrice a vita e dell’avvocato missino Alberto Belli Paci, nelle prossime ore avrà un incontro con il segretario nazionale azzurro, Antonio Tajani.

“Sono un liberale e dopo l’esperienza del Terzo Polo, che ho contribuito a fondare, ho deciso di sposare il progetto di Forza Italia”, dice Belli Paci al Corriere.it per poi spiegare la sua esperienza politica: ”Da molti anni sono impegnato nel progetto di Rondine, la cittadella della pace di Arezzo visitata anche dal capo dello Stato. Credo nel dialogo e da sempre mi batto contro i discorsi d’odio e l’antisemitismo“.

Chi è Alberto Belli Paci

Ha annunciato a sua madre questa scelta politica?”Certo, per rispetto, come farebbe qualsiasi figlio”, assicura Belli Paci. E cosa le ha detto? ”Vai, sei grande!”, rivela il primogenito della Segre. Nessun commento politico? ”Ci mancherebbe! In famiglia – spiega il 72enne avvocato milanese – poi abbiamo posizioni diverse, mio fratello guarda di più al campo progressista: è un socialdemocratico. Io mi sento di centrodestra e mi piacerebbe che anche il partito di Luigi Marattin facesse una scelta di campo verso di noi”.

In un’intervista al Giornale di qualche mese fa ha detto che la sinistra è contro Israele, che è antisemita, concetto ribadito al Corriere. «Lo confermo e lo ribadisco. Da quella parte si accusano gli ebrei per le scelte del governo di Benjamin Netanyahu: questo è intollerabile. In generale c’è un clima che non mi piace. Così come sono contrario agli inviti degli attivisti della Flotilla nelle scuole di Milano senza contraddittorio: non va bene».

Alla domanda se sarà candidato alle prossime politiche, Alberto Belli Paci invita a non arrivare a conclusioni affrettate. «È prematuro. Intanto proverò a dare il mio contributo politico, figlio della mia storia». Una storia che, come ha rivelato il Secolo d’Italia, ha visto il padre di Alberto Belli Paci, candidato con il Movimento Sociale di Giorgio Almirante alle elezioni politiche per la Camera dei Deputati nel maggio 1979.