Zelensky sente Lagarde dopo il raid notturno di Mosca: “Perfino Hamas ha più acume di Putin”

450 droni e 30 missili

Un’altra nottata difficile per Kiev dopo un ennesimo raidi russo che ha colpito il sistema energetico ucraino. Lo denuncia il presidente Volodymyr Zelensky he ha avuto oggi un colloquio con la presidente della Bce, Christine Lagarde. “Abbiamo discusso – scrive Zelensky su X – di come assicurare un uso corretto degli asset russi congelati. Per proteggersi dalla guerra e contribuire a ricostruire la vita in Ucraina. Esistono soluzioni per farlo”. Il presidente ucraino si è detto “grato per il sostegno” e ha ribadito la necessità di “una volontà politica sufficiente in Europa, dal momento che la maggior parte degli asset sono concentrati lì”. “La maggior parte dei nostri partner ci sostiene in questo sforzo e contiamo sull’azione”, riferendo di aver concordato con la Lagarde “di collaborare strettamente con gli altri leader europei”.

Zelensky sente Lagarde per gli asset russi congelati

Il presidente ucraino ha denunciato gli ultimi raid di Mosca. “È stata una difficile per l’Ucrain. l’ennesimo attacco russo, un altro attacco al nostro sistema energetico. La Russia ha lanciato più di 450 droni e decine di missili, compresi quelli balistici”. Poi aggiunge di aver informato Lagarde delle conseguenze di questo attacco terroristico. “È importante che la Russia sia ritenuta responsabile di prolungare questa guerra e dei tentativi di distruggere la vita”.

La Russia continua con attacchi cinici e calcolati

Zelensky definisce l’ultimo attacco notturno “cinico e calcolato”. Lanciati ”oltre 450 droni e oltre trenta missili contro il settore energetico”, perché ”sono le infrastrutture civili ed energetiche il principale obiettivo degli attacchi russi in vista dell’inverno. Più di 20 persone in tutto il Paese sono state segnalate ferite, e tutte stanno ricevendo l’assistenza necessaria. Purtroppo, un bambino è rimasto ucciso a Zaporizhia a seguito dell’attacco”.

“Persino Hamas ha più acume di Putin, per ora”

Il presidente ucraino ha aggiunto che ”a Kiev si sta lavorando per ripristinare l’approvvigionamento elettrico e idrico. Sono state segnalate interruzioni di corrente nelle regioni di Kiev, Donetsk, Cernihiv, Cerkasy, Kharkiv, Sumy, Poltava, Odessa e Dnipro. Anche le regioni di Zaporizhia, Kirovohrad e Kherson si stanno riprendendo dopo l’attacco”. A differenza della Russia, ha aggiunto Zelensky, “l’Ucraina risponde con attacchi precisi e mirati. Sappiamo esattamente cosa vogliamo ottenere. La pace, ovviamente. Non stiamo conducendo una guerra fine a se stessa, come fa la Russia. Persino Hamas mostra acume nel negoziare, ma non Putin. Per ora”. Insieme ai nostri partner – ha concluso – stiamo creando le condizioni per costringere la Russia alla pace. E accadrà. “Sosteniamo tutti gli sforzi diplomatici globali volti a raggiungere la pace in Medio Oriente”.