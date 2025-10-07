Weekend “lungo” di cortei, scioperi e caos. Poi arriva il sondaggio-verità: crollano Pd e M5S, cresce ancora FdI

Edicola SOSTIENICI

Le stime di Swg per Mentana

Politica - di Monica Pucci - 7 Ottobre 2025 alle 09:34

Al termine di un fine settimana, anzi, di un “weekend lungo”, come lo aveva definito Giorgia Meloni, dopo giorni di scioperi, manifestazioni Pro Pal più o meno violenti, caos e agenti feriti, nonostante gli appelli del governo, il sondaggio del lunedì sera, su “La7”, commissionato da Enrico Mentana alla Swg, fa chiarezza di cosa pensano gli italiani. Fratelli d’Italia resta il primo partito, in aumento al 30,8% (+0,3), calano invece i partiti di opposizione che hanno cavalcato le proteste: il Partito Democratico scende al 21,9% (-0,2%), Movimento 5 Stelle al 13,6% (-0,1%), nella maggioranza la Lega va al 8,8% (-0,2%), Forza Italia stabile all’8%. Tra i partiti più piccoli: Azione al 3,0% (-0,1%), Italia Viva al 2,2%, +Europa all’1,8% (-0,1%), altre liste 3,1% (+0,1%). In calo gli indecisi e gli astenuti, al 31% (-1%).

