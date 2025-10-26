Trump vola in Asia e ottiene il cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia: “Giornata storica, ho già fermato otto guerre”

Tappa a Kuala Lumpur

C’è un altro accordo di pace ottenuto da Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha co-firmato in Malesia il cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia, ponendo fine a mesi di scontri lungo il confine che avevano causato oltre 40 morti e centinaia di migliaia di sfollati.

Il documento, firmato anche dai primi ministri Anutin Charnvirakul e Hun Manet, insieme al premier malese Anwar Ibrahim, prevede il rilascio di 18 prigionieri di guerra cambogiani e l’impegno reciproco a “rinunciare alla minaccia o all’uso della forza”.

Trump in Asia: attesa per l’incontro con il presidente cinese

“Questo è un giorno storico per tutti i popoli del Sud-Est asiatico”, ha dichiarato Trump, annunciando contestualmente anche un accordo commerciale con la Cambogia e un’intesa sui minerali critici con la Thailandia. Secondo il ministro degli Esteri malese Mohamad Hasan, che ha seguito i negoziati per conto dell’Asean, l’intesa include la presenza di osservatori regionali nelle aree di confine e l’obbligo per entrambi i Paesi di ritirare le armi pesanti e bonificare le mine. L’accordo, firmato durante la prima tappa del tour asiatico di Trump, è considerato un passo cruciale verso una pace duratura, in attesa di un trattato definitivo tra i due Paesi.

Trump ha iniziato in Malesia una settimana di incontri con alcuni dei leader più importanti dell’Asia. Il Presidente Usa andrà poi anche in Giappone e Corea del Sud. La tappa più importante del tour asiatico di Trump sarà l’incontro con il leader cinese Xi Jinping. Sul tavolo i dazi annunciati dal tycoon. Trump e Xi si incontreranno in Corea del Sud.

Trump: fermerò anche il conflitto tra Pakistan e Afghanistan

“Penso che abbiamo un quadro di riferimento molto efficace di cui i leader potranno discutere giovedì. Abbiamo parlato di commercio, terre rare, fentanyl, TikTok e delle relazioni generali tra i due Paesi”, ha detto il Segretario al Tesoro Scott Bessent, secondo quanto riporta la Cnn. Bessent ha incontrato il vicepremier cinese He Lifeng e il rappresentante per il commercio internazionale e viceministro del commercio della Cina Li Chenggang per preparare il tavolo per un accordo tra Usa e Cina.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che risolverà “molto rapidamente” anche il conflitto tra Pakistan e Afghanistan, che la scorsa settimana hanno vissuto una grave ondata di scontri armati al confine. “Lo risolverò molto rapidamente”, ha affermato Trump durante un discorso al vertice dell’Associazione delle nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean), che si tiene nella capitale malese, Kuala Lumpur. Il presidente americano si è vantato di aver fermato otto guerre durante il suo secondo mandato e ha affermato che in Asia “ne rimane solo una”, il conflitto tra Islamabad e Kabul.