Trump svela il riavvicinamento con Musk: «Ci sentiamo. Mi piace Elon, e sospetto che mi piacerà sempre»

Giri intensi

I due si erano visti al funerale di Charlie Kirk, da allora hanno ripreso i rapporti, che ora sono «buoni». L'ennesimo pronostico su un'implosione a destra è andato a farsi benedire

Donald Trump e Elon Musk hanno fatto pace. O, per lo meno, hanno riallacciato abbastanza da far dire al presidente americano che il loro rapporto è «buono». Segnali di distensione si erano visti ai funerali di Charlie Kirk, dove una stretta di mano tra i due non era passata inosservata. Ora Trump conferma che non si è trattato solo di una cortesia legata alla circostanza e alla commozione.

Trump: «Elon mi piace e sospetto che mi piacerà sempre. Ha avuto un brutto momento»

«Ho sempre apprezzato Elon. Ha avuto un periodo difficile, un brutto momento», ha detto Trump parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, durante il volo verso il Giappone e aggiungendo di averlo sentito «a intermittenza» dopo l’incontro in Arizona per l’ultimo saluto a Kirk. Di più, Trump ha spiegato che «mi piace Elon, e sospetto che mi piacerà sempre», lasciando intendere che tra loro c’è qualcosa di più profondo di un rapporto di convenienza, elettorale o economica che sia.

Non un “giro immenso”, ma certamente un giro intenso

Quello del rapporto tra Trump e Musk non è stato forse un “giro immenso” di vendittiana memoria, ma certo è stato un giro intenso. Per mesi i due se ne sono dette di santa ragione, con critiche feroci e minacce reciproche. L’apice c’è stato nello scontro sul One Big Beautiful Bill, la legge fiscale e di bilancio di Trump, che Musk ha definito, tra l’altro, «un’abominevole schifezza», arrivando poi a ipotizzare la fondazione di un suo partito. Trump non la prese benissimo e replicò parlando di possibili «conseguenze molto gravi» per l’allora ex alleato.

Un requiem per le gufate

Una faccenda che a quanto pare è diventata vecchia nell’arco di pochi mesi, con buona pace di quanti avevano gioito per la rottura tra i due potentissimi, prefigurando già la possibilità di un possibile annientamento reciproco. Come tanti dei pronostici sull’imminente implosione all’interno del mondo della destra a ogni latitudine, però, anche questo si è rivelato infondato. Poi, certo, la convivenza tra due maschi alpha di quella fatta non si potrà mai considerare del tutto immune da potenziali incidenti, ma resta quell’ammissione di Trump che suona come un requiem per le gufate: «Sospetto che Elon mi piacerà sempre».