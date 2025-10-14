Trump superstar, Time gli dedica la copertina. Ma lui: “È la foto peggiore di sempre, mi hanno tolto i capelli”

La rabbia del presidente

Non sarà il premio Nobel per la Pace tanto auspicato ma è una grande soddisfazione, una celebrazione da incorniciare, un traguardo ambito per i big del pianeta. Il Time dedica l’ultima copertina al presidente Usa Donald Trump, reduce dal miracolo della pace tra Israele e Hamas, con il titolo sparato “Il suo trionfo”. Un elogio a tutto tondo per il ruolo da protagonista che il tycoon ha svolto nel faticoso tavolo diplomatico per il cessate il fuoco a Gaza. Un successo pieno sugellato dal vertice della Pace a Sharm el Sheikh. La celebrazione del prestigioso magazine americano è una medaglia da appuntare sul petto.

Time dedica la copertina a Trump: il suo trionfo

Ma la vittoria ha un sapore amaro. Nella foto sparata a tutta pagina il presidente americano, che viene ripreso dal basso (dal mento), non compare come sempre, con la sua folta capigliatura biondo-rame di cui va orgoglioso. Nell’immagine, sguardo fiero rivolto al futuro, il 79enne inquilino della Casa Bianca appare quasi senza capelli. E lui si infuria. “È la foto peggiore di tutti i tempi. Mi hanno fatto scomparire i capelli. Si vede come un’aureola”.

Il tycoon si infuria: è la foto più brutta di tutti i tempi

Un affronto imperdonabile per il vanitoso Trump che conferma la sua innata ritrosia per la stampa. “La rivista Time ha scritto un articolo relativamente bello su di me”, scrive sui social il presidente americano, lasciandosi andare a un raro complimento diretto a una testata giornalistica Usa. “Ma la foto potrebbe essere la peggiore di tutti i tempi”, continua il post. “Mi hanno fatto scomparire i capelli e poi hanno messo qualcosa a fluttuare sopra la mia testa, sembrava una corona fluttuante ma era estremamente piccola. Davvero strano!». Trump non ha gradito affatto l’effetto visivo reso dai suoi capelli, biondo-arancio, fotografati in controluce, quasi una sorta di aureola. “Non mi è mai piaciuto che le foto siano scattate dal basso, ma questa è una foto pessima e merita di essere criticata. Cosa stanno facendo e perché?”.