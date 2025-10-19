Trump posta su Truth Social il famoso refrain “Io sono Giorgia”: e a sinistra qualcuno starà masticando amaro… (video)

Altro che deliri dem...

L'elogio social di Trump a Meloni, fatto pubblicando sulla sua piattaforma il famoso video "Io sono Giorgia", testimonia la stima personale del presidente americano e attesta la solidità dello storico legame tra Italia e Usa

Chissà cosa starà pensando Elly Schlein dopo essersi tanto sperticata nel denigrare l’Italia e il governo italiano degli elogi social che il presidente Trump continua a elargire a Giorgia Meloni. L’ultimo risale a poche ore fa, quando, sulla sua piattaforma Truth Social, l’inquilino della Casa Bianca, impegnato in un’ennesima attestazione di stima nei confronti della premier, ha postato il famoso video in cui, in 21secondi, Giorgia Meloni, pronuncia il suo ormai celebre intervento: «Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana. E non me lo possono togliere!».

Trump rilancia su Truth il celebre intervento di Meloni: “Sono una madre, sono cristiana”

Non solo: non ancora pago, il tycoon ha finanche ripostato un tweet di LynneP in cui la premier viene lodata da Lybbe P. che pubblica online: «Giorgia Meloni sfida l’Ue e cerca di ottenere un accordo commerciale diretto con Trump. Ben fatto Meloni. È una mossa brillante». Tutto – al di là della stima personale – a conferma del solido legame tra Italia e Stati Uniti, che la stessa presidente del Consiglio – a sua volta in un videomessaggio al galà per il 50esimo anniversario della National American Italian Foundation, la Niaf, a Washington – ha definito due Paesi «non solo alleati, ma colonne del mondo libero».

Il segno di un stima reciproca e di una solida alleanza

E allora non possiamo fare a meno di chiederci: ma quanto si staranno masticando amaro i vari leader dell’opposizione? O almeno: quelli impegnati h24 a evocare fantasmi inesistenti e a dipingere scenari delegittimanti? Sì, perché ri-postare quel video che ha rappresentato il celebre e vibrante manifesto di una personalità all’epoca in ascesa, e oggi saldamente in cima al panorama politico nazionale e internazionale, significa suggellarne traguardi. E impatto.

E qualcuno a sinistra starà masticando amaro…

Così come a leggere in controluce l’iniziativa social, viene da pensare che la sua diffusione da parte di Trump non si limiti a un semplice endorsement. O a un gesto mediatico fine a se stesso. Ma si configura come il segno tangibile del profondo e solido legame tra i due leader: a riprova di un asse politico che guarda al futuro. Una partnership che va oltre la semplice convergenza politica, toccando temi cruciali come l’economia e la difesa degli interessi nazionali, e che si è manifestata già in altri contesti istituzionali importanti.

Eppure tutto questo – che pure siamo abbastanza sicuri sfiderà mal di pancia e tenuta nervosa degli infaticabili Torquemada di sinistra sempre all’opera – difficilmente li metterà a tacere.