“Italia e Usa sono i pilastri del mondo libero”: Meloni e Trump rinsaldano l’alleanza e trattano sui dazi

Scambio di elogi social

Videomessaggio della premier al galà per il 50esimo anniversario della National American Italian Foundation, la Niaf, a Washington

“Stati Uniti e Italia insieme non sono solo alleati ma sono le colonne del mondo libero”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio al galà per il 50esimo anniversario della National American Italian Foundation, la Niaf, a Washington. “Non ci sarebbe stato nessun altro posto in cui sarei voluta essere stasera, ma ci sono troppe cose da fare qui per il Paese che tutti amiamo”, ha aggiunto la presidente del Consiglio.

“La cultura woke non ci dividerà”

Nel suo video messaggio trasmesso al gala per i 50 anni della Fondazione nazionale Italia America (Niaf), Meloni ha difeso le tradizioni condivise tra i due Paesi. “Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. La chiamano cultura `woke”, ha affermato la premier. “Queste forze cercano di cancellare la nostra cultura”, ha continuato il presidente del Consiglio in riferimento alle polemiche che negli ultimi anni hanno caratterizzato in America il Columbus Day. Secondo Meloni, il tentativo di cancellare negli Stati Uniti le celebrazioni di Cristoforo Colombo “è un tentativo di cancellare la storia fondamentale degli italoamericani e di negare il loro posto speciale nell’arazzo di questa nazione. Non glielo permetteremo”, ha detto Meloni.

Columbus Day, il video messaggio di Giorgia Meloni

“Il Columbus Day è qui per restare”, ha proseguito, ringraziando il presidente Donald Trump per la decisione della scorsa settimana che ha ripristinato le celebrazioni per Cristoforo Colombo. “Siamo qui per celebrare una tradizione forgiata nei quartieri più difficili, costruita con un lavoro onesto e sostenuta da una fede incrollabile nella famiglia, nella religione e nel futuro”, ha proseguito Meloni.

“I vostri antenati non sono semplicemente sbarcati in America. Hanno contribuito a costruire e plasmare l’America di oggi e questa tradizione di eccellenza continua brillantemente”, ha detto ancora sottolineando, in riferimento ai rappresentanti delle tante aziende italiane presenti al Gala, che “una parte significativa del Pil italiano è proprio lì a Washington”. Per poi ribadire nel video messaggio: “Insieme, gli Stati Uniti e l’Italia non sono solo alleati. Siamo i due pilastri del mondo libero”.

Trump loda Meloni e posta un video

In uno scambio social, il presidente Donald Trump poco dopo ha postato un video di 21 secondi di Giorgia Meloni sul suo social Truth, inoltrando anche un tweet di LynneP di elogio alla premier italiana. “Giorgia Meloni sfida l’Ue e cerca di ottenere un accordo commerciale diretto con Trump. Ben fatto Meloni. È una mossa brillante”, si legge nel post.