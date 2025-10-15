La commovente cerimonia alla Casa Bianca per il compleanno di Charlie Kirk. Trump: «Era speciale, è un eroe americano» (video)

"Un martire per la verità"

Il presidente Usa ha conferito alla memoria dell'attivista la Medaglia della libertà, consegnandola alla moglie Erika. E ha messo in guardia dalle violenze dei gruppi antifa: "Hanno l'ideologia del diavolo e stanno fallendo. Lo sanno, lo sentono e diventano aggressivi"

Donald Trump ha scelto di ricordare ancora una volta Charlie Kirk il 14 ottobre, in occasione di quello che sarebbe dovuto essere il suo 32esimo compleanno. Il presidente americano ha organizzato una cerimonia al Rose Garden della Casa Bianca, durante la quale ha consegnato alla moglie di Kirk, Erika, la Medaglia della Libertà, la massima onorificenza civile americana. Commossa, Erika Frantzve Kirk ha ricordato l’impegno politico del marito, assassinato il 10 settembre, svelando che il marito in futuro si sarebbe potuto anche candidare alla presidenza.

Trump ha definito il fondatore di Turning point come un “martire per la verità e per la libertà. E da Socrate a San Pietro, da Abramo Lincoln a Martin Luther King, quelli che hanno cambiato la storia – e lui l’ha fatto davvero – hanno sempre rischiato la vita”. Poi ha sottolineato che Charlie “ci sta guardando in questo momento”. Successivamente, Trump ha criticato fortemente i gruppi antifascisti: “Abbiamo visto gruppi di estrema sinistra ricorrere ad atti disperati di violenza e terrore, perché sanno che le loro idee e argomentazioni non convincono nessuno”. E ancora: “Hanno l’ideologia del diavolo e stanno fallendo. Lo sanno, lo sentono e diventano aggressivi”.

Trump omaggia Charlie Kirk nel giorno del suo 32esimo compleanno

Il presidente ha spiegato agli ospiti di essere tornato di corsa dal Medio Oriente per partecipare all’evento. E ha ricordato quando ha incontrato Kirk all’inizio della sua carriera: “Quando l’ho visto aveva circa 22 anni e ho pensato che fosse veramente giovane. In realtà pensavo che fosse più grande… era speciale. Charlie sta raggiungendo un traguardo più importante: stiamo inserendo il suo nome per sempre nell’elenco eterno degli eroi americani”. In seguito, ha ricordato un terribile episodio accaduto ultimamente e che riguarda alcune parole pronunciate da Jay Jones, il candidato democratico alla procura generale del Virginia: “Si è vantato di voler vedere un parlamentare repubblicano colpito alla testa, e di voler osservare i suoi figli assassinati”.

La moglie di Kirk ringrazia Trump

Erika Kirk ha offerto un dolce ricordo del marito davanti agli ospiti della cerimonia, sottolineando che di solito festeggiavano il suo compleanno mangiando il gelato alla menta con gocce di cioccolato. “Presidente Trump, ho passato sette anni e mezzo a cercare il regalo di compleanno perfetto per Charlie, ed è stato così difficile – ha continuato la donna -. Quelli di voi che hanno un coniuge o una persona cara, sanno quanto a volte sia difficile comprare un regalo per qualcuno che ami. Lui non era un uomo materialista e questo non aiutava nella scelta”. Poi ha concluso ringraziando l’inquilino della Casa Bianca per il suo pensiero: “Ora posso affermare con certezza, signor Presidente, che lei gli ha dato il miglior regalo di compleanno in assoluto”.