Edicola SOSTIENICI

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

Trump alla giornalista francese: “Hai un bell’accento, ma non si capisce niente di quello che dici” (video)

Il siparietto virale

Trump alla giornalista francese: “Hai un bell’accento, ma non si capisce niente di quello che dici” (video)

Esteri - di Sara De Vico - 24 Ottobre 2025 alle 18:25

Donald Trump non si smentisce in fatto di siparietti e battute che fanno impazzire i social. Nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca ha interrotto una giornalista francese che gli stava rivolgendo una domanda in inglese. “Hai un bellissimo accento, ma non si capisce nulla di quel che dici”, ha detto il presidente Usa rivolgendosi alla malcapitata reporter. La frase dell’inquilino della Casa Bianca è diventata  virale sul web.

Trump alla giornalista francese: hai un bellissimo accento ma non capiamo niente

La domanda non era peregrina. “Ieri la Knesset ha votato sull’annessione della Cisgiordania. Lo considera una sfida ai suoi sforzi per la pace?”, aveva chiesto la giornalista d’Oltralpe. Trump le ha chiesto di ripetere, poi ha domandato alla procuratrice Pam Bondi, seduta accanto a lui, di rispondere al posto suo. Infine si è rivolto alla giornalista con aria interdetta: “Da dove viene? Francia? Hai un bell’accento ma non riusciamo a capire quello che dici”. Poi risponde assicurando che “sulla situazione in Cisgiordania non c’è da preoccuparsi Israele non farà nulla”.

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Sara De Vico - 24 Ottobre 2025