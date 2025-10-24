Trump alla giornalista francese: “Hai un bell’accento, ma non si capisce niente di quello che dici” (video)

Il siparietto virale

Donald Trump non si smentisce in fatto di siparietti e battute che fanno impazzire i social. Nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca ha interrotto una giornalista francese che gli stava rivolgendo una domanda in inglese. “Hai un bellissimo accento, ma non si capisce nulla di quel che dici”, ha detto il presidente Usa rivolgendosi alla malcapitata reporter. La frase dell’inquilino della Casa Bianca è diventata virale sul web.

Trump alla giornalista francese: hai un bellissimo accento ma non capiamo niente

La domanda non era peregrina. “Ieri la Knesset ha votato sull’annessione della Cisgiordania. Lo considera una sfida ai suoi sforzi per la pace?”, aveva chiesto la giornalista d’Oltralpe. Trump le ha chiesto di ripetere, poi ha domandato alla procuratrice Pam Bondi, seduta accanto a lui, di rispondere al posto suo. Infine si è rivolto alla giornalista con aria interdetta: “Da dove viene? Francia? Hai un bell’accento ma non riusciamo a capire quello che dici”. Poi risponde assicurando che “sulla situazione in Cisgiordania non c’è da preoccuparsi Israele non farà nulla”.