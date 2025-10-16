Supermedia, vento in poppa per FdI con il 30,5%: il risultato migliore dalle europee. Prosegue il crollo dei 5Stelle

Crescita costante

Gli italiani continuano a premier Fratelli d’Italia che, stando ai sondaggi, vanta il risultato migliore dagli europee del 2024. Se si votasse oggi il partito della premier Giorgia Meloni otterrebbe il 30,5%. Un risultato record negli ultimi 12 mesi. A fotografare l’exploit della destra è Supermedia Youtrend. La ricerca demoscopica si riferisce alle due settimane successive alla vittoria elettorale nelle Marche, dove FdI ha confermato il governatore uscente Francesco Acquaroli che ha battuto il ‘campione’ del Pd Matteo Ricci. L’ultimo sondaggio conferma la crescita boom fotografata già martedì dal sondaggio dell’istituto di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta con Fratelli d’Italia attestato al 31%. In generale il centrodestra nel suo insieme guadagna un punto percentuale ottenendo il 49%, mentre il centrosinistra è fermo al 30,9%, in lieve crescita dello 0,4%. Il campo largo con i 5Stelle perde l’1% e va al 44,9%. Anche il campo extralarge con dentro Azione di Calenda si assottiglia e va al 47,8%, sempre al di sotto dei consensi della maggioranza di governo.

Supermedia, FdI vola al 30,5% il migliore risultato dalle europee

Guardando il dettaglio dei singoli voti di lista raccolti dalla Supermedia:FdI è al 30,5% guadagnando lo 0,5. Il Pd resta secondo ma staccato, al 22,3% (+0,3). Il dato politico più rilevante è il progressivo calo dei 5Stelle di Giuseppe Conte che perdono ancora lo 0,8% e vanno al 12,4% (-0,8). Seguono gli altri due partiti principali del centrodestra, Forza Italia invariato all’8,9% e la Lega all’8,5% (-0,1). Cresce leggermente Avs che va al 6,6% (+0,3), cala dello 0,1% Azione di Calenda che si attesta al 3,1%, cresce di poco Italia Viva (+02%) che è al 2,6%, cala +Europa all’1,6% (-0,3). L’ultimo sondaggio Supermedia fotografa il calo costante del movimento di Giuseppe Conte. Da 5Stelle a 5Punti il passo è veloce, come ironizza una grafica di Fratelli d’Italia che circola sui social.