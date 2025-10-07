“Solo due Paesi sicuri in caso di guerra nucleare”: l’analisi dell’esperta. Il retroscena: Carter rischiò di spingere il pulsante rosso

Il libro di Annie Jacobsen

Con le tensioni in Medio Oriente, la guerra in Ucraina, i venti di guerra su Taiwan e i continui conflitti in altre aree del mondo, una delle ricerche più in tendenza negli ultimi tempi riguarda il posto più sicuro al mondo in caso di conflitto nucleare.

La giornalista e scrittrice americana Annie Jacobsen ha dedicato un libro all’argomento apocalittico dal titolo “Nuclear war: a scenario”. Secondo la giornalista investigativa, ci sono solo due posti al mondo in cui un essere umano avrebbe qualche speranza di sopravvivenza, in caso di guerra nucleare.

Il motivo è che gli attacchi nucleari causerebbero la diffusione di un fumo denso di incendi in tutti e tre i continenti, causando in ultima analisi una mini era glaciale.

Questo molto probabilmente ucciderebbe cinque miliardi degli otto miliardi di persone sulla terra entro 72 minuti.

Ha spiegato nel podcast Diary Of A CEO di Steven Bartlett: “La maggior parte del mondo, certamente le medie latitudini, sarebbero coperte da lastre di ghiaccio… posti come l’Iowa e l’Ucraina sarebbero solo neve per 10 anni. «L’agricoltura fallirebbe, e quando l’agricoltura fallisce le persone muoiono e basta. Oltre a questo, c’è l’avvelenamento da radiazioni, perché lo strato di ozono sarà così danneggiato e distrutto che non si potrebbe stare all’aperto alla luce del sole: le persone saranno costrette a vivere sottoterra».

Jacobsen ha raccontato che il professor Brian Toon, uno dei massimi esperti di scienze climatiche e atmosferiche, le ha spiegato che solo due Paesi potrebbero potenzialmente sopravvivere a un inverno nucleare: la Nuova Zelanda e l’Australia, che possono “sostenere l’agricoltura”.

Il rischio di una guerra nucleare sfiorato negli anni ’80

L’esperto ha anche ricordato l’aneddoto dell’ex segretario alla Difesa degli Stati Uniti Bill Perry e dell’idea di una guerra nucleare avvenuta per caso. «Era di guardia notturna durante l’amministrazione Carter ... gli è stato detto dal Centro di Comando Militare Nazionale, che è il bunker sotto il Pentagono, che c’erano missili balistici in arrivo dalla Russia sovietica», ha detto.

“Avevano scambiato un film per un attacco vero”

«Questo è stato confermato dal bunker nucleare sotto la base aerea di Offutt in Nebraska, il bunker STRATCOM (Strategic Command). Non solo i missili balistici intercontinentali volavano verso gli Stati Uniti, ma c’erano anche missili balistici sub-lanciati che arrivavano contro gli Stati Uniti. Era un’enorme fonte di testate».

Perry ha raccontato: «Nel giro di pochi minuti ha ricevuto la notizia che si era trattato di un errore: come può accadere un errore del genere? Quello che mi ha detto è che c’era un nastro VHS di un attacco simulato dall’Unione Sovietica contro gli Stati Uniti e il nastro VHS era stato erroneamente inserito in una macchina nel bunker nucleare sotto il Pentagono e poiché è collegato a STRATCOM è stato visto in entrambi i luoghi». Una guerra nucleare che stava per iniziare per un film scambiato per uno scenario reale.