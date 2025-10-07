Edicola SOSTIENICI

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

“Solo due Paesi sicuri in caso di guerra nucleare”: l’analisi dell’esperta. Il retroscena: Carter rischiò di spingere il pulsante rosso

Il libro di Annie Jacobsen

“Solo due Paesi sicuri in caso di guerra nucleare”: l’analisi dell’esperta. Il retroscena: Carter rischiò di spingere il pulsante rosso

Esteri - di Laura Ferrari - 7 Ottobre 2025 alle 14:23

Con le tensioni in Medio Oriente, la guerra in Ucraina, i venti di guerra su Taiwan e i continui conflitti in altre aree del mondo, una delle ricerche più in tendenza negli ultimi tempi riguarda il posto più sicuro al mondo in caso di conflitto nucleare.

La giornalista e scrittrice americana Annie Jacobsen ha dedicato un libro all’argomento apocalittico dal titolo “Nuclear war: a scenario”. Secondo la giornalista investigativa, ci sono solo due posti al mondo in cui un essere umano avrebbe qualche speranza di sopravvivenza, in caso di guerra nucleare.

Il motivo è che gli attacchi nucleari causerebbero la diffusione di un fumo denso di incendi in tutti e tre i continenti, causando in ultima analisi una mini era glaciale.

Questo molto probabilmente ucciderebbe cinque miliardi degli otto miliardi di persone sulla terra entro 72 minuti.
Ha spiegato nel podcast Diary Of A CEO di Steven Bartlett: “La maggior parte del mondo, certamente le medie latitudini, sarebbero coperte da lastre di ghiaccio… posti come l’Iowa e l’Ucraina sarebbero solo neve per 10 anni. «L’agricoltura fallirebbe, e quando l’agricoltura fallisce le persone muoiono e basta. Oltre a questo, c’è l’avvelenamento da radiazioni, perché lo strato di ozono sarà così danneggiato e distrutto che non si potrebbe stare all’aperto alla luce del sole: le persone saranno costrette a vivere sottoterra».

Jacobsen ha raccontato che il professor Brian Toon, uno dei massimi esperti di scienze climatiche e atmosferiche, le ha spiegato che solo due Paesi potrebbero potenzialmente sopravvivere a un inverno nucleare: la Nuova Zelanda e l’Australia, che possono “sostenere l’agricoltura”.

Il rischio di una guerra nucleare sfiorato negli anni ’80

L’esperto ha anche ricordato l’aneddoto dell’ex segretario alla Difesa degli Stati Uniti Bill Perry e dell’idea di una guerra nucleare avvenuta per caso. «Era di guardia notturna durante l’amministrazione Carter ... gli è stato detto dal Centro di Comando Militare Nazionale, che è il bunker sotto il Pentagono, che c’erano missili balistici in arrivo dalla Russia sovietica», ha detto.

“Avevano scambiato un film per un attacco vero”

«Questo è stato confermato dal bunker nucleare sotto la base aerea di Offutt in Nebraska, il bunker STRATCOM (Strategic Command). Non solo i missili balistici intercontinentali volavano verso gli Stati Uniti, ma c’erano anche missili balistici sub-lanciati che arrivavano contro gli Stati Uniti. Era un’enorme fonte di testate».

Perry ha raccontato: «Nel giro di pochi minuti ha ricevuto la notizia che si era trattato di un errore: come può accadere un errore del genere?  Quello che mi ha detto è che c’era un nastro VHS di un attacco simulato dall’Unione Sovietica contro gli Stati Uniti e il nastro VHS era stato erroneamente inserito in una macchina nel bunker nucleare sotto il Pentagono e poiché è collegato a STRATCOM è stato visto in entrambi i luoghi». Una guerra nucleare che stava per iniziare per un film scambiato per uno scenario reale.

 

 

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Laura Ferrari - 7 Ottobre 2025