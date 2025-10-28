Sinistra antisemita, ecco le prove: il video dei pro-Pal comunisti che impediscono all’ebreo Fiano (Pd) di parlare

Rosso vergogna

A sinistra c’è un problema antisemitismo rosso e grosso come una casa: chi ha dubbi guardi il video registrato lunedì 27 ottobre in un’aula dell’Università di ca’ Foscari, dove attivisti pro-Pal hanno impedito lo svolgimento di un dibattito sulla pace Gaza, impedendo all’ex parlamentare Pd Emanuele Fiano in quanto “sionista”. Ad accompagnarli slogan e cartelli contro il sionismo con falce martello.

La rivendicazione del “Fronte gioventù comunista” il video dell’agguato al “sionista” Fiano

Nei giorni scorsi un movimento “Fronte gioventù comunista” aveva annunciato una manifestazione “contro i sionisti nell’università”. “I ragazzi che avevano organizzato il nostro incontro – ha riferito Fiano – avevano deciso di spostare la sede. Abbiamo fatto una mezz’ora con domande e risposte, quando una quarantina di ragazzi con striscioni e cartelli sono entrati e hanno detto che non mi avrebbero fatto più parlare. Ho provato in tutti i modi a continuare, ma hanno continuato a parlare e a dire su di me falsità. Il principio fascista che hanno loro in mente è che chi non ha idee come le loro non deve parlare. Sono scioccato. L’ultima volta che hanno espulso un Fiano da un luogo di studio è stato nel ’38, con mio padre”, ha commentato.

Incredibile Fiano: subisce l’assalto antisemita dei giovani comunisti e commenta: “È fascismo” – Secolo d’Italia

Solidarietà all’ex deputato Pd è giunto da tutti gli schieramenti politici, dai dem Piero Fassino a Simona Malpezzi e Beppe Provenzano, da Carlo Calenda fino a Gianmarco Centinaio, dai ministri Giuli e Lollobrigida al capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami.

“Citare il fascismo per gli esponenti della gioventù comunista è un po’ azzardato”

Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha espresso vicinanza a Fiano, ma comunque tiene a precisare che “almeno in questo caso citare il fascismo come principio guida per i pro-Pal è un po’ azzardato. Forse riservare al fascismo le indubbie colpe storiche verso gli ebrei italiani, e chiamare invece col loro nome le idee che ispirano oggi i pro Pal sarebbe più onesto e opportuno”, ha aggiunto.