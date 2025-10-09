Riforma della Giustizia, la maggior parte degli italiani è favorevole e vuole votare al referendum: il sondaggio

Le previsioni

Gli italiani sono in gran parte favorevoli alla riforma della Giustizia. È quanto emerge da un sondaggio dell’Istituto Noto, per il programma televisivo “Porta a Porta” diretto da Bruno Vespa. Il 57% degli intervistati confermerebbe la modifica approvata alla Camera, per cui è attesa la quarta e ultima votazione al Senato. Solo il 22% sarebbe contrario, mentre il restante 21% si colloca nella fascia dell’indecisione (“non saprei” ndr). Per quanto riguarda la partecipazione al voto per il referendum confermativo della prossima primavera, le stime indicano che il 60% degli italiani ha confermato di volersi recare alle urne. Il 23%, invece, eviterà di esprimere un giudizio. Il tasso di indecisione, per il momento, si è attestato al 17%.

Riforma della Giustizia: la maggior parte degli italiani è d’accordo e andrà a votare per il referendum

Ma le notizie positive sulla riforma della Giustizia non finiscono con le previsioni dell’alta affluenza alle urne. Il 53% degli italiani si è detto favorevole a uno dei pilastri fondanti della riforma, ovvero la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente (pubblico ministero ndr). Anche in questo caso, l’indice di contrarietà della popolazione intervistata è piuttosto basso e si attesta al 28%, mentre gli indecisi sono solamente il 19%.