Riforma della Giustizia, a Roma il convegno promosso dalla Fondazione An: giuristi, magistrati e istituzioni a confronto

Al voto il 22 e 23 marzo

Alla Sala Capranichetta il convegno “Sì Riforma – Giustizia più forte e responsabile”, organizzato da Fondazione An con il Secolo d’Italia, per analizzare separazione delle carriere, equilibrio tra accusa e difesa e impatto della riforma sul sistema giudiziario

Il dibattito sulla riforma della Giustizia prosegue con un nuovo momento di approfondimento promosso dalla Fondazione Alleanza nazionale insieme al Secolo d’Italia. L’appuntamento è fissato il 13 marzo alle ore 17, nella Sala Capranichetta di Piazza Montecitorio 125, a Roma, per il convegno dal titolo “Sì Riforma – Giustizia più forte e responsabile”, dedicato ai contenuti della riforma e al confronto in vista del referendum.

Il confronto sulla riforma

L’iniziativa riunisce giuristi, accademici e avvocati per discutere gli effetti delle modifiche proposte al sistema giudiziario italiano e le implicazioni istituzionali del voto. L’obiettivo è analizzare con un approccio tecnico i principali punti della riforma, offrendo elementi utili per comprendere il significato delle scelte che attendono gli elettori.

Il referendum sulla giustizia rappresenta uno dei passaggi più rilevanti del dibattito istituzionale degli ultimi anni. In ballo ci sono alcuni dei nodi strutturali del sistema giudiziario, tra cui: la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, l’equilibrio tra accusa e difesa nel processo penale e il rafforzamento delle garanzie di imparzialità del giudice.

Si tratta di questioni che incidono direttamente sull’organizzazione della magistratura e sul funzionamento della giurisdizione. Proprio per questo il confronto promosso dalla Fondazione An punta a mettere a fuoco i contenuti della riforma, evitando semplificazioni e affrontando il tema attraverso l’esperienza di studiosi e operatori del diritto.

Gli interventi

Il programma prevede gli interventi di Francesco Di Ciommo, professore di diritto privato all’Università Luiss Guido Carli, e di Giovanni Doria, professore di diritto civile all’Università di Roma Tor Vergata, i magistrati Sergio Gallo e Riccardo Savoia. Al dibattito parteciperanno inoltre Ylenja Lucaselli, avvocato penalista e deputata; Ester Molinaro, avvocato penalista e direttore vicario delle Scuole della Camera Penale di Roma; Franco Mugnai, avvocato penalista ed ex capogruppo della Commissione Giustizia del Senato e Giuseppe Valentino, avvocato penalista ed ex sottosegretario alla Giustizia, nonché presidente della Fondazione Alleanza nazionale. L’incontro sarà moderato da Antonio Giordano, deputato e vicepresidente della Fondazione.

Le diverse competenze consentiranno di affrontare la riforma da più prospettive: quella accademica, quella dell’avvocatura e quella istituzionale. Un confronto che intende chiarire il significato delle modifiche in discussione e il loro possibile impatto sull’equilibrio del sistema giudiziario.

Un momento di approfondimento pubblico

Il convegno si inserisce in una serie di iniziative promosse per favorire una discussione informata sulla riforma e sulle sue implicazioni per il funzionamento della giustizia.

La partecipazione è gratuita ma è necessario accreditarsi scrivendo a: segreteria@fondazionean.it oppure compilando il seguente form https://www.secoloditalia.it/convegno-si-riforma/