Riccardo Orsolini ha il fiuto per il gol: il Bologna mette al tappeto il Cagliari grazie al suo mancino formidabile

Talento italiano

Prosegue la scia positiva di vittorie per il Bologna grazie all’apporto di Riccardo Orsolini, un giocatore che ha dimostrato versatilità in attacco e a centrocampo. L’ultima vittoria dei felsinei sul Cagliari per 2 a 0, avvenuta domenica 19 ottobre in trasferta, dimostra che il ruolo del calciatore marchigiano è fondamentale. È stato proprio lui a chiudere la partita al 79esimo minuto, con un tiro da fuori area che ha raggiunto l’angolo più remoto della rete avversaria. Il portiere cagliaritano Elia Caprile ha provato ad allungarsi per intercettare la gittata da fuori area, ma non è riuscito nell’intento.

Orso, come lo chiamano i tifosi del Bologna, è riuscito a mettere in sicurezza il vantaggio procurato da Emil Holm al 31esimo minuto su calcio d’angolo, confermando freddezza e lucidità nei pressi della porta avversaria. Si tratta di un calciatore capace di unire la velocità alla tecnica di gioco: un connubio che lo aiuta nel dribbling e nello spostamento della palla.

Riccardo Orsolini è un valore aggiunto nel Bologna: annichiliti i cagliaritani e non solo

Già nella scorsa gara del Bologna contro il Pisa, Riccardo Orsolini ha dimostrato di essere un valore aggiunto per la squadra. Nella vittoria per 4 a 0 contro i nerazzurri, ha segnato il terzo gol al 39esimo minuto su assist di Nicolò Cambiaghi. Un tiro quasi rasoterra e potente nell’area di rigore, che ha spiazzato il portiere avversario Adrian Semper. E come al solito sono esplosi i festeggiamenti dalla curva dello stadio Renato Dall’Ara, mentre dagli altoparlanti suonava la canzone “50 special” dei Lunapop.

Tornando per un momento all’ultima partita contro il Cagliari, l’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha sottolineato che “Orsolini ormai è arrivato a dare una grossa mano alla propria squadra, anche da subentrato. Quanto alla concretezza, ce l’ha da sempre”. E ancora: “Ha la capacità di mandare in porta i compagni e di assisterli”. Insomma, ha tante qualità e cerca di sfruttale nel miglior modo possibile. Il talento di Orsolini è riconosciuto anche dalla politica, tanto che il governatore di centrodestra delle Marche, Francesco Acquaroli, aveva pubblicato un selfie con lui dopo una visita a Macerata.