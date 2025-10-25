Presentate le liste a sostegno di Cirielli in Campania: la Lega candida la mamma di Giogiò

Otto quelle del centrodestra

Sei i candidati alla presidenza. La mamma del musicista ucciso per futili motivi il 2023 a Napoli sarà capolista nella circoscrizione del capoluogo

C’è anche Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli il 31 agosto del 2023 per futili motivi, tra i candidati delle liste a sostegno di Edmondo Cirielli in Campania. La Di Maggio sarà nella compagine della Lega e guiderà la lista nella metropoli.

Otto liste per Cirielli

A sostenere il centrodestra di Cirielli sono le liste di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, la civica ‘Cirielli Presidente’, Noi moderati, Udc, Democrazia cristiana con Rotondi e Pensionati – Consumatori. Per il candidato del centrosinistra Fico scendono in campo il Partito democratico, il M5S, Avs, la civica ‘Fico Presidente’, ‘A Testa alta’, emanazione del presidente uscente Vincenzo De Luca, ‘Noi di Centro – Noi Sud’, lista vicina al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ‘Avanti Campania’, (che mette insieme socialisti e repubblicani, ‘Casa Riformista’). Quattro le liste dei candidati indipendenti: ‘Per – per le persone e la comunità’, che candida Nicola Campanile; ‘Campania popolare’, a sostegno di Giuliano Granato; ‘Forza del popolo’, che sostiene la candidatura di Carlo Arnese e la lista del candidato Stefano Bandecchi.

Durigon: “Porteremo il centrodestra alla vittoria”

La Lega ha presentato i suoi candidati in tutte le circoscrizioni e domani alle 11:00 saranno tutti insieme al teatro Sannazaro di Napoli con il segretario Matteo Salvini. “Liste forti e per questo ringrazio tutta la squadra dirigente, chi ha deciso di correre in prima persona, chi darà il suo contributo e il coordinatore regionale Gianpiero Zinzi che ha fatto un ottimo lavoro. Il fatto che Daniela Di Maggio, mamma di Giogiò, sia capolista a Napoli non è un caso, ma un gesto doveroso e di riconoscenza ad una grande donna che con la Lega vuole continuare a portare avanti la sua battaglia nella lotta contro ogni forma di criminalità e di serio contrasto alla camorra. Faremo vincere Cirielli”, ha detto il vicesegretario nazionale del Carroccio, Claudio Durigon.