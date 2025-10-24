Campania, presentata la lista “Fratelli d’Italia – Meloni per Cirielli”. I nomi di tutti i candidati scelti da FdI per mandare a casa la sinistra

Le liste

“Alle ore 8 di questa mattina sono state subito depositate la candidatura di Edmondo Cirielli a Governatore della Campania e le liste di Fratelli d’Italia nelle province della Campania”. A renderlo noto, con un comunicato, è il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania. “Siamo gia’ primi”, aggiunge, “in bocca al lupo a tutti i candidati e a tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità e che saranno impegnati come se lo fossero”. “Un ringraziamento speciale a tutta la classe dirigente che ha lavorato alacremente in questi mesi e in questi giorni frenetici: con Cirielli, Fratelli d’Italia e tutto il centrodestra parte la cavalcata verso la vittoria”, ha concluso Iannone. A sostegno di Cirielli, otto liste.

Campania, tutti i candidati scelti da FdI

L’ex ministro per la cultura Gennaro Sangiuliano è il capolista di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre per la provincia di Napoli. La lista è stata presentata al Tribunale di Napoli con i 27 candidati per Napoli e provincia alle elezioni. La lista si chiama “Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni per Cirielli” e l’ha consegnata Sergio Rastrelli, senatore e commissario cittadino di FdI a Napoli, con la deputata Marta Schifone, commissario provinciale del partito di Giorgia Meloni a Napoli. Nella lista c’è anche Francesca Marino, docente di educazione alimentare e nutrizione e moglie del rettore della Federico II Matteo Lorito e Ira Fele, imprenditrice e moglie del deputato ed ex coordinatore provinciale di FdI, Michele Schiano di Visconti, ma anche Ione Abbatangelo, figlia dell’ex parlamentare Massimo Abbatangelo. In lista anche l’ex coordinatore cittadino di Napoli, Marco Nonno.

A guidare la lista c’è, come previsto, l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. In lista Ira Fele, imprenditore e moglie del deputato Michele Schiano di Visconti. In campo anche Francesca Marino, docente di educazione alimentare e moglie del rettore della Federico II Matteo Lorito. Ci sono anche il consigliere regionale uscente Raffaele Pisacane e l’ex coordinatore cittadino Marco Nonno. Da segnalare anche Ione Abbatangelo, figlia dell’ex deputato Massimo è candidata, il penalista Michele Riggi, l’ex presidente della settima Municipalità Maurizio Moschetti, l’imprenditore e presidente della Boys Caiavense Adamo Guarino.

Tutti i nomi. Sangiuliano Gennaro – Abatangelo Ione – Acampora Alessia – Ambrosio Antonio – Barbato Raffaele – Bifaro Emanuele Maria – Busco Rosario – Castaldo Biagio – Celentano Annunziata – Cirillo Marianna – De Martino Gianluigi – Fele Palmira ditta Ira – Ferraro Carmine – Guarino Adamo – Ianniciello Massimo – Marino Francesca – Mocerino Arianna detta Arianna – Moschetti Maurizio – Nonno Marco – Panico Giovanni – Pisacane Raffaele – Reginelli Aristide – Riggi Michele – Romano Leonilde – Savoia Aniello – Turco Maddalena – Vastola Vincenzo.