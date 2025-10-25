Cirielli lancia il piano per l’occupazione in Campania: “Serve un cambio di passo su lavoro e formazione”

Verso le regionali

Il candidato del centrodestra lancia la sfida a Fico. "E' una persona perbene ma certamente priva di esperienza"

Edmondo Cirielli, candidato per il centrodestra alle regionali in Campania, lancia il suo piano per le imprese nel giorno in cui scadono i termini per la presentazione delle liste. L’esponente di FdI, viceministro degli esteri, parla di sostegno alle attività produttive.

Il piano di Cirielli

“Penso a un ‘reddito promozione formazione’, usando i fondi di coesione sociale per creare un percorso formativo obbligatorio organizzato da mondo della formazione e delle imprese, e mediato dal vostro ordine, dando una sorta di rimborso cospicuo che possa rappresentare un sussidio e di sostentamento per la persona nel momento in cui si forma”, ha detto Cirielli a un incontro tenutosi a Napoli organizzato dai consulenti del lavoro.

“La prima sfida sarà rilanciare l’occupazione in Campania, lancerò un piano, sarà necessario attrarre investimenti, rafforzare la formazione e sostenere le imprese. Punterò sulle fabbriche, sull’innovazione tecnologica. Oggi il tasso di occupazione è solo al 46,8% rispetto al 62% nazionale, e questo testimonia il fallimento di 10 anni di governo della sinistra. Serve la rinascita della nostra economia, va premiato chi investe”, ha aggiunto ancora Cirielli.

“Fico? Persona perbene ma senza esperienza”

L’esponente di Fratelli d’Italia ha poi spiegato le ragioni della sua candidatura: “Mi sono candidato per tre ragioni. Innanzitutto ho visto i sondaggi. Dicevano che ero l’unico in grado di competere con il centrosinistra. E io non sono un disertore. In secondo luogo è un orgoglio poter governare la propria terra e guidare il proprio popolo. Infine: la Campania è sempre stata una Regione di grandi successi e vederla così in ginocchio mi fa piangere il cuore“.

Parlando del suo avversario, Roberto Fico, Edmondo Cirielli è stato abbastanza chiaro: “Persona garbata, per bene, nulla da dire. Gli manca l’esperienza amministrativa. A governare lo vedrei in difficoltà”.

In lista con Fdi ci sarà l’ex ministro Gennaro Sangiuliano. “Lui è stato un bravissimo ministro della cultura e ha dato l’anima per Napoli e la Campania. Nella sua vicenda personale ha subìto una prepotenza e un’ingiustizia. Sì, prenderà tanti voti di solidarietà e di stima”. Tra gli impegni, qualora diventasse governatore assicura che sul fronte anti-camorra si darà da fare. “La camorra esiste. Creerò un pool che possa vigilare sugli appalti pubblici”. Il primo impegno sarà poi quello di “accertare lo stato reale della sanità. In Campania si muore di sanità. L’aspettativa di vita è di due anni inferiore alla media nazionale. Non è tollerabile”.