Prende a sassate i passanti e ne ferisce uno alla tempia: fermato irregolare nigeriano con precedenti e decreto di espulsione mai attivato

Paura a Roma

L'uomo era destinatario di un decreto di espulsione rimasto inadempiuto. Immediato, dopo l'aggressione di oggi, il trasferimento al Cpr di Ponte Galeria per il rimpatrio coatto

Lancia sassi contro i passanti e ne ferisce uno alla tempia. L’uomo è stato bloccato dagli agenti del II gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale in servizio di pattugliamento del territorio, nei pressi di Via Tripolitania, a Roma. Gli uomini delle forze dell’ordine hanno inoltre provveduto a soccorrere il cittadino rimasto ferito. Una vittima colta alla sprovvista, per il quale è stato allertato il 118 che lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso. E intanto, emerge che l’uomo bloccato dalla Polizia Locale è un 43enne nigeriano, trovato senza documenti dopo il blitz aggressivo. Non solo: l’uomo era destinatario di un decreto di espulsione, pertanto le autorità hanno disposto l’immediato trasferimento al Cpr di Ponte Galeria per il rimpatrio coatto.

Insomma, siamo alle solite. Alle prese con un ennesimo episodio di violenza gratuita ed estemporanea segno del degrado che, specie nelle aree periferiche della città, scuote la “città eterna”. Riportando l’attenzione sul tema della sicurezza urbana e dell’immigrazione irregolare. Un cittadino è stato ferito alla tempia dopo essere stato colpito da un sasso lanciato da un uomo che stava aggredendo i passanti in strada.

L’aggressore è un immigrato irregolare con precedenti e già destinatario di un decreto di espulsione

Il responsabile, un 43enne di nazionalità nigeriana, è stato prontamente bloccato dagli agenti del II gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale. Poi però, condotto negli uffici per le procedure di identificazione e per gli accertamenti di rito, è emerso che l’uomo, oltre a essere privo di documenti, risultava gravato da diversi precedenti penali. Oltre che destinatario di un inottemperato decreto di espulsione dal territorio nazionale. Per lui allora, dopo la denuncia della vittima per lesioni personali, sono state accelerate le procedure. E il 43enne è stato immediatamente accompagnato presso il Cpr (Centro di Permanenza per i Rimpatri) di Ponte Galeria, in vista dell’immediato allontanamento dal territorio nazionale.