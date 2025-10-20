Arrestato dai carabinieri
Pavia, 35enne marocchino vandalizza il pronto soccorso: operatori sanitari costretti a difendersi con lo spray al peperoncino (video)
Un marocchino di 35 anni ha devastato il pronto soccorso di Vigevano, vicino Pavia. Il motivo? secondo Milano today è da attribuire all’attesa per la visita medica che avrebbe dovuto sostenere. Era arrivato in ambulanza nel pomeriggio per i dolori al braccio ingessato, ma il personale sanitario gli ha spiegato che avrebbe dovuto attendere, perchè erano in corso emergenze più gravi. Ma la spiegazione non gli è bastata, tanto che dopo un po’ ha iniziato a colpire il vetro del triage con la testa e con il braccio infortunato. Il video della vandalizzazione, pubblicato da Welcome to Favelas, ha fatto il giro del web. Sia i medici che gli infermieri hanno scelto di barricarsi nell’ufficio di accettazione, mentre l’area veniva evacuata a causa dell’allerta. Alla fine, l’uomo è stato arresto dai Carabinieri accorsi sul posto.
Marocchino di 35 anni devasta il pronto soccorso di Vigevano
Il personale sanitario, come si vede nel video, ha usato anche lo spray al peperoncino per allontanare l’aggressore, assieme a un appendiabiti e uno sgabello usato come scudo. Nella sala d’aspetto, ormai vuota, si era diffuso il fumo. Il responsabile stava barcollando nella sala, poi ha portato le mani agli occhi e ha tirato un urlo mentre gli infermieri e i dottori gli raccomandavano di non avvicinarsi troppo. Nei commenti sui social c’è chi descrive l’accaduto come se fosse la “Modalità zombie” dei videogiochi, forse con un richiamo alla postura e alla scoordinazione fisica del vandalo ripreso dalla telecamera. Dagli altoparlanti della sala si sentiva una voce registrata, che esortava le persone a spostarsi dalla sala d’attesa: “Un’emergenza è in corso, vi preghiamo di recarsi ordinatamente verso le uscite di sicurezza“.