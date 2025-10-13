Ostaggi tutti liberi, la commozione di Trump: “Non so se andrò in paradiso, ma almeno ho aiutato delle persone” (video)

Il giorno della pace

Durante il volo verso Israele a bordo dell’Air Force One, il presidente Donald Trump ha parlato ai giornalisti della sua vita e delle sue azioni. “Non sono sicuro di meritare il paradiso, ma ho migliorato la vita di tante persone”, ha dichiarato, aggiungendo un tono riflessivo alle sue parole.

“Questa è l’alba di un nuovo giorno”, ha poi scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump firmando il libro degli ospiti alla Knesset, il Parlamento israeliano. “Questo è un grande onore per me. Un giorno grande e meraviglioso, un nuovo inizio“, ha scritto ancora Trump usando un pennarello nero. Trump è alla Knesset dove è atteso un suo intervento dopo un incontro con i parenti dei 20 ostaggi liberati oggi da Hamas dopo la prigionia nella Striscia di Gaza. L‘ultimo presidente degli Stati Uniti a intervenire alla Knesset fu George W. Bush nel 2008. “E’ una giornata fantastica. Forse il vostro giorno migliore”, ha dichiarato Trump al presidente israeliano Isaac Herzog e al primo ministro Benjamin Netanyahu mentre camminavano sulla pista dell’aeroporto Ben Gurion a Tel Aviv subito dopo il suo arrivo in Israele. “Questa è storia”, ha risposto Netanyahu, come si vede in un video diffuso dal suo ufficio.