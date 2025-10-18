Nuova grana per Conte, la società della fidanzata in perdita milionaria: è a rischio fallimento

Conti in rosso

Non bastava la grana di Chiara Appendino, che ha mollato la vicepresidenza del M5s alla vigilia del rinnovo delle cariche all’interno del movimento: per Giuseppe Conte il piatto piange anche sul fronte familiare. La storica fidanzata, Olivia Palladino, naviga in acque finanziarie tempestose e rischia il fallimento. Lo rivela Franco Bechis su Open, andando a fare i conti allo storico marchio d’alta moda, Sorelle Fontana.

Marchio che appartiene alle sorelle Palladino: la fidanzata di Conte e sua sorella Cristiana. Bilancio sistematicamente in passivo: 166.913 nel 2020 – scrive Bechis – altro rosso di 328.567 euro nel 2021, e poi ancora 114.709 di perdita nel 2022, altro rosso di 232.070 euro nel 2023 e ora questa ultima perdita di 148.850 euro. In tutti e cinque gli anni il patrimonio netto della società è stato negativo, ogni anno di più. In questa situazione una società a norma di codice civile deve convocare senza indugio l’assemblea dei soci chiedendo loro di mettere mano al portafoglio e ricostituire il capitale.

La norma provvidenziale del governo Conte

Un obbligo – ricorda il direttore di Open – che è stato derogato però proprio da una norma di legge che porta la firma di Conte quando era presidente del Consiglio: l’articolo 6 del decreto-legge 23 del 2020. Eravamo in periodo Covid e tutta l’Italia era stata chiusa da Conte: ovvio che le imprese si trovassero in difficoltà, per cui è stato concesso loro di non portare i libri in tribunale dando 5 anni di tempo per coprire quelle perdite. La norma è stata poi prorogata sia per l’anno 2021 che per il 2022. E la sua efficacia è venuta meno a partire dal bilancio 2023.

La Sorelle Fontana srl ha dunque tempo fino alla fine di quest’anno per coprire le perdite 2020, alla fine del 2026 per coprire le perdite 2021 e fino alla fine del 2027 per coprire le perdite 2022. Ma avrebbe dovuto coprire lo scorso anno le perdite 2023 e nel settembre scorso le perdite 2024, cosa che al momento non è avvenuta. Così si trova con un patrimonio netto negativo di 1,674 milioni di euro che non possono restare lì sospesi senza mettere mano al portafoglio: si rischiano provvedimenti del tribunale. Un’altra grana indiretta per il leader del M5s, già alle prese con i sommovimenti interni al Movimento 5 Stelle.