Conte sciacallesco su Meloni: “È scappata per non rispondere ai giornalisti”. Ma la premier era diretta ai funerali dei carabinieri

Senti chi parla

L'ex premier vorrebbe dare lezioni di comunicazione istituzionale a Giorgia Meloni

Parla proprio Giuseppe Conte: proprio lui, che da premier monopolizzava le tv per i messaggi alla nazione senza contraddittorio. Parla proprio lui e si improvvisa docente di comunicazione istituzionale a Giorgia Meloni, “rea” di avere presentato la manovra finanziaria da 18 miliardi senza essere rimasta a conversare coi giornalisti.

Donzelli: vergognoso Conte, Meloni è ‘scappata’ ai funerali dei carabinieri

Con un post social surreale, Conte ha attaccato la premier: «Capisco l’imbarazzo per l’aumento della pressione fiscale – esordisce il presidente M5s – l’innalzamento dell’età pensionabile e il no alla tassa sugli extraprofitti delle banche mentre spendono tutto in armi. Ma non si scappa così durante le domande di una conferenza stampa sulla Manovra lasciando solo il Ministro dell’economia, augurandogli ‘in bocca al lupo’. Credo che un grande ‘in bocca al lupo’ serva più a lavoratori, giovani, pensionati e aziende rimasti a bocca asciutta con questa manovrina», conclude Conte con una battutina gratuita.

In realtà, Conte ha fatto finta di non sapere ciò che sapevano tutti i giornalisti presenti in sala stampa. «Giorgia Meloni è andata via per partecipare al funerale dei tre carabinieri uccisi in Veneto. Vergognati!», ha commentato immediatamente su X, Giovanni Donzelli replicando duramente al post del leader pentastellato. Una spiegazione che non lascia adito ad altre repliche e ironie, davvero fuori luogo in questo caso.

Conte e i suoi tempi a Palazzo Chigi: chiedere a Ciapparoni di Rtl

Sono infatti sotto gli occhi di tutti le immagini della presenza di Meloni, poche ore dopo, ai funerali dei tre carabinieri morti nella strage nel Veronese. Resta un mistero come sia potuto venire in mente a Conte (e ai suoi social media manager) un post così vergognosamente sciacallesco. Una improvvida comunicazione, visto e considerato che, proprio Conte durante il suo periodo di permanenza a Palazzo Chigi, non ha certo brillato per bon ton nei rapporti con la stampa.

Per gli smemorati chiedere ad Alberto Ciapparoni, giornalista di Rtl 102.5. Il cronista ebbe l’ardire di fare una domanda più pungente delle altre e ricevette in cambio una risposta tra l’insolente e il minaccioso. Proprio Conte vuole impartire lezioni a Meloni su come ci si relaziona con la stampa? E proprio in un’occasione in cui la “fuga” è stata dettata da evidenti cause di forza maggiore? Stavolta a 5 Stelle è solo la figuraccia.