Nobel per la Pace, beffato Trump. Vince un’attivista venezuelana anti-Maduro

Niente da fare per Donald Trump, artefice dello storico accordo di pace in Medio Oriente. Il premio Nobel per la Pace è stato assegnato oggi all’oppositrice venezuelana del dittatore comunista Maduro, Maria Corina Machado. La comunicazione è stata data oggi dal comitato a Oslo. Uk riconoscimento, si legge nella motivazione, le è stato conferito “per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia”.

María Corina Machado, nota anche come la “Lady di ferro” del Venezuela, è l’incarnazione di “resilienza, tenacia e patriottismo”, ha scritto Marco Rubio su Time Magazine che ha inserito il suo nome nell’elenco delle 100 persone più influenti del mondo per il 2025. “Non scoraggiata da formidabili sfide, Maria Corina non si è mai tirata indietro dalla sua missione che è quella di combattere per un Venezuela libero, onesto, e democratico”, ha aggiunto il segretario di Stato americano. Il suo “principio guida” è sempre stato lo stesso, “lasciare ai suoi figli, Ana Corina, Ricardo, Henrique, e ai figli del Venezuela un Paese libero da tirannia”, ispirata dalla frase “hasta el final” (fino alla fine). “La sua leadership di principio è un faro di speranza, che rende la nostra regione e il mondo un posto migliore”.